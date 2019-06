Odštevanje do spektakla dosega delovno temperaturo, navijači že polnijo prostor pred stadionom

Nasvet in želja organizatorja in policije, ki bo v rekordnem številu skrbela za mir pred, med in po tekmi je bila, da se navijači spursov in redsov na tekmo napotijo pravočasno, oziroma že nekaj ur prej, da bi se izognili pričakovani gneči tik pred tekmo. Očitno so privrženci obeh klubov nasvet vzeli resno in že polnijo prostor pred stadionom. Huda pripeka, v Madridu je ta hip več kot 30 stopinj pa jim ne gre na roko. Na stadionu, oziroma okoli njega, ni lokalov, tisti edini klubski Atletica pa je ves čas nabito poln. Zaenkrat ni incidentov, naj tako tudi ostane. Navijači pa pridno ogrevajo grla ...