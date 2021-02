Haaland: Mbappejev hat-trick mi je vlil dodatno motivacijo

V španskih medijih so se takoj po tekmi začele ustvarjati povezave, ki Norvežana selijo na Santiago Bernabeu, ki po odhodu Cristiana Ronalda obupno išče novega superzvezdnika. Nanje pa je kmalu po veliki zmagi v Sevilli odgovarjal tudi Haaland sam: "Real si me želi? Vedno je lepo, ko si te nekdo želi! Rad bi se zahvalil Mbappeju, ko sem videl njegov hat-trick, sem dobil dodatno motivacijo. To je bila zame posebna spodbuda."

'Dejal mi je, da bom že dočakal svoje priložnosti'

"Ne vem, od česa so odvisne takšne predstave, morda od motivacije oziroma vneme. Za nami je dobra tekma. Sicer ni dobro, da v osmini finala prejmeš dva zadetka, je pa vsekakor zelo dobro, da jih na gostovanju dosežeš tri. Pred tekmo smo imeli odličen načrt. Edin Terzićmi je dejal, da bo to moj večer, da bom dobil svoje priložnosti. In na koncu sem jih res. A najpomembneje je, da smo zmagali,"je še dodal čudežni norveški deček, rojen leta 2000.

Dvomov o igralcu tekme na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan seveda ni bilo."Oba zadetka je tempiral do popolnosti. Njegova vtekanja so bila bliskovita in so vselej povzročala nevarnost za vrata Seville. Haalandova predstava v prvem polčasu je Dortmundu zagotovila zmago. Ni samo dvakrat meril v polno, garal je v obrambi, ko so imeli domači pobudo. Do takšnega rezultata ne bi prišlo, če ga ne bi bilo na igrišču," je za Uefino spletno stran zapisal nekdanji španski nogometaš Gines Melendez, ki sedaj opravlja vlogo tehničnega opazovalca na evropski nogometni zvezi.