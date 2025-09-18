Svetli način
Oglasil se je navijač, ki je žalil Simeoneja: On je strahopetec

18. 09. 2025 14.00

Po tem, ko se je Diego Simeone po včerajšnji tekmi razgovoril o sporu z navijačem Liverpoola, po katerem je bil izključen, je svojo plat zgodbe povedal Jonny Poulter, navijač, ki je imel v preteklosti že triletno prepoved vstopa na nogometne stadione. "On je strahopetec," je o argentinskem trenerju povedal podpornik redsov.

Kot smo poročali, je Diego Simeone na včerajšnji tekmi Lige prvakov med Liverpoolom in Atletico Madridom v 92. minuti prejel rdeči karton zaradi burnega odziva na provokacije navijačev. "Celo tekmo so me žalili, ampak jaz sem tisti, ki mora ostati miren in vse to požreti. Upam, da bodo pri Liverpoolu identificirali navijača, ki bi moral biti kaznovan," je dejal argentinski trener.

Navijača ni bilo težko identificirati, saj se je prek družbenih omrežij oglasil kar sam. V videoposnetku, ki ga je objavil na svojem X profilu, je spregovoril o sredinem soočenju s Simeonejem: "On je strahopetec. Ko so ga predstavniki medijev na novinarski konferenci vprašali, ali je bilo rečenega kaj rasističnega ali kaj o falklandski vojni, se je brez odgovora vstal in odšel. Nihče od navijačev ni rekel nič spornega, cel svet pa je začel o tem špekulirati. Vsi so me spraševali, kaj sem mu rekel," je povedal Jonny Poulter in z gesto sporočil, da mu je 'samo' kazal sredinca.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ko so izenačili, se je njegov pomočnik veselil pred našimi obrazi, tako da je slišal nekaj krepkih. On je po tekmi tudi pljunil proti meni," je še dodal navijač, ki je v preteklosti že povzročal težave na nogometnih stadionih. Leta 2015, ko je Steven Gerrard odigral svojo zadnjo tekmo na Anfieldu v dresu Liverpoola, je po poročanju otoških medijev verbalno nadlegoval invalidno navijačico in si prislužil triletno prepoved obiskovanja nogometnih tekem.

Za zdaj še ni znano, ali bosta Simeone in Poulter za svoja dejanja kaznovana. Angleški mediji poročajo, da naj bi Uefa začela preiskavo člana trenerske ekipe Atletica, ki je pljunil proti Poulterju.

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sloale
18. 09. 2025 15.37
+1
Buhtl 130 kilsko, najvec od sporta je sprehod iz kavca do hladilnika in omae s cipsom
ODGOVORI
1 0
CUORE MILANO
18. 09. 2025 15.33
+1
pa ravno Simeone joka... se še spomnimo vsi, ko se je obrnil proti folku in se grabil za jaj.. je bil težko požreti ta gol v podaljšku, jasno.. ampak joka pa res preveč
ODGOVORI
1 0
antimilan
18. 09. 2025 15.27
lahko se je oglašat ko zmagaš vse tekme
ODGOVORI
0 0
AdolfH
18. 09. 2025 15.16
+0
madona zarad fuzbala pa enga gola se dajejo… Jokice
ODGOVORI
1 1
Bonsa
18. 09. 2025 15.05
+1
Ponos mami in očetu, zagotovo. Verjetno voli desne stranke.
ODGOVORI
4 3
boslo
18. 09. 2025 15.37
🤣🤣🤣
ODGOVORI
0 0
