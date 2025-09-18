Oglasil se je navijač, ki je žalil Simeoneja: On je strahopetec

Kot smo poročali, je Diego Simeone na včerajšnji tekmi Lige prvakov med Liverpoolom in Atletico Madridom v 92. minuti prejel rdeči karton zaradi burnega odziva na provokacije navijačev. "Celo tekmo so me žalili, ampak jaz sem tisti, ki mora ostati miren in vse to požreti. Upam, da bodo pri Liverpoolu identificirali navijača, ki bi moral biti kaznovan," je dejal argentinski trener.

Navijača ni bilo težko identificirati, saj se je prek družbenih omrežij oglasil kar sam. V videoposnetku, ki ga je objavil na svojem X profilu, je spregovoril o sredinem soočenju s Simeonejem: "On je strahopetec. Ko so ga predstavniki medijev na novinarski konferenci vprašali, ali je bilo rečenega kaj rasističnega ali kaj o falklandski vojni, se je brez odgovora vstal in odšel. Nihče od navijačev ni rekel nič spornega, cel svet pa je začel o tem špekulirati. Vsi so me spraševali, kaj sem mu rekel," je povedal Jonny Poulter in z gesto sporočil, da mu je 'samo' kazal sredinca.