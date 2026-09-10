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Liga prvakov

Ognjeni evropski krst za Šeška na kultnem Teatru sanj

Manchester, 10. 09. 2026 19.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Benjamin Šeško

Nogometna evropska elita se vrača na rdečo stran Manchestra. Rdeči vragi bodo v uvodnem krogu doma pričakali novinca med elito – Sabah. Pred azerbajdžanskim palčkom je ogromna naloga, a v nogometu je mogoče vse. Srečanje bo imelo velik slovenski pridih, nestrpno pa čakamo informacije, ali bo Benjamin Šeško začel tekmo. Prenos na Kanalu A in VOYO začnemo ob 20.30.

UEFA Liga prvakov: Manchester United - Sabah
UEFA Liga prvakov: Manchester United - Sabah
FOTO: VOYO

Prvič po treh letih bo na slovitem Teatru sanj zadonela himna Lige prvakov. Manchester United je med evropsko elito nazadnje igral leta 2023. Še zadnjo sezono starega tekmovalnega sistema je v skupini A sklenil na zadnjem mestu. V vmesnem času se je na rdeči strani Manchestra marsikaj spremenilo. Ekipo je po Rubnu Amorimu prevzel Michael Carrick, ki je v največji angleški klub vnesel nov veter, na katerem so v lanski sezoni prijadrali do mesta med evropsko nogometno smetano.

Žreb jim je bil, vsaj v prvem krogu, izjemno naklonjen. Doma bodo rdeči vragi pričakali Sabah, ki je letos presenetil vse in se prvič v zgodovini uvrstil v Ligo prvakov. Azerbajdžanci veljajo za veliko neznanko, kar jim gre lahko na takem obračunu tudi v prid. Varovanci Carricka si bodo želeli odločno kreniti v novo evropsko sezono, tekma proti novincu med elito se vsaj na papirju zdi idealna za doseg tega cilja.

Benjamin Šeško
Benjamin Šeško
FOTO: Profimedia

Slovensko nogometno občinstvo pa seveda najbolj zanima, kakšno vlogo bo na srečanju odigral Benjamin Šeško. Radečan na začetku sezone nobene tekme še ni začel v udarni enajsterici, na zadnji ligaški tekmi pa je na gostovanju pri Evertonu dosegel svoj prvi zadetek v letošnji sezoni. Uvodno srečanje Lige prvakov se zdi kot odlična priložnost za angleškega stratega, da Šešku prvič nameni mesto med prvih 11.

Angleško-azerbajdžanski obračun s slovenskim pridihom

Poleg Šeška pa bodo na tekmi prisotni še trije igralci, ki jim slovenske zelenice niso tuje. Patrick Orphe M'Bina je še v prejšnji sezoni nosil dres Maribora. Gabonski napadalec je v zimskem prestopnem roku štajersko prestolnico zamenjal za azerbajdžansko mesto Masazir, kjer si je letos priigral mesto med evropsko elito.

Naslednji na seznamu je Veljko Simić, ki je v sezoni 2014/15 igral za Domžale. Za zdaj že propadli klub je vpisal 20 tekem, na katerih pa je zbral 1 asistenco. Za sabo ima sicer dokaj renomirano kariero, v kateri je nosil tudi dres švicarskega Basla in beograjske Crvene zvezde.

Kaheem Parris v dresu Kopra
Kaheem Parris v dresu Kopra
FOTO: Damjan Žibert

Še zadnji pa je Kaheem Parris, ki se ga zelo radi spominjajo v Kopru. Pri kanarčkih je pustil zelo dober vtis in se z dobrimi predstavami za slab milijon prodal v Dinamo Kijev. Občutil je tudi slavo slovenske druge lige, kjer je nosil dres Krke.

Obračun med Manchester Unitedom in Sabahom si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO. S prenosom bomo začeli ob 20.30, naši voditeljici Sanji Modrić bo družbo v studiju delal legendarni slovenski nogometaš Sebastjan Cimirotič.

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