Ognjeni evropski krst za Šeška na kultnem Teatru sanj

UEFA Liga prvakov: Manchester United - Sabah FOTO: VOYO

Prvič po treh letih bo na slovitem Teatru sanj zadonela himna Lige prvakov. Manchester United je med evropsko elito nazadnje igral leta 2023. Še zadnjo sezono starega tekmovalnega sistema je v skupini A sklenil na zadnjem mestu. V vmesnem času se je na rdeči strani Manchestra marsikaj spremenilo. Ekipo je po Rubnu Amorimu prevzel Michael Carrick, ki je v največji angleški klub vnesel nov veter, na katerem so v lanski sezoni prijadrali do mesta med evropsko nogometno smetano. Žreb jim je bil, vsaj v prvem krogu, izjemno naklonjen. Doma bodo rdeči vragi pričakali Sabah, ki je letos presenetil vse in se prvič v zgodovini uvrstil v Ligo prvakov. Azerbajdžanci veljajo za veliko neznanko, kar jim gre lahko na takem obračunu tudi v prid. Varovanci Carricka si bodo želeli odločno kreniti v novo evropsko sezono, tekma proti novincu med elito se vsaj na papirju zdi idealna za doseg tega cilja.

Benjamin Šeško FOTO: Profimedia

Slovensko nogometno občinstvo pa seveda najbolj zanima, kakšno vlogo bo na srečanju odigral Benjamin Šeško. Radečan na začetku sezone nobene tekme še ni začel v udarni enajsterici, na zadnji ligaški tekmi pa je na gostovanju pri Evertonu dosegel svoj prvi zadetek v letošnji sezoni. Uvodno srečanje Lige prvakov se zdi kot odlična priložnost za angleškega stratega, da Šešku prvič nameni mesto med prvih 11.

Angleško-azerbajdžanski obračun s slovenskim pridihom

Poleg Šeška pa bodo na tekmi prisotni še trije igralci, ki jim slovenske zelenice niso tuje. Patrick Orphe M'Bina je še v prejšnji sezoni nosil dres Maribora. Gabonski napadalec je v zimskem prestopnem roku štajersko prestolnico zamenjal za azerbajdžansko mesto Masazir, kjer si je letos priigral mesto med evropsko elito. Naslednji na seznamu je Veljko Simić, ki je v sezoni 2014/15 igral za Domžale. Za zdaj že propadli klub je vpisal 20 tekem, na katerih pa je zbral 1 asistenco. Za sabo ima sicer dokaj renomirano kariero, v kateri je nosil tudi dres švicarskega Basla in beograjske Crvene zvezde.

Kaheem Parris v dresu Kopra FOTO: Damjan Žibert