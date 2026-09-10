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Liga prvakov

Old Trafford znova diha Ligo prvakov: United proti debitantu, ki nima česa izgubiti

Manchester, 10. 09. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ju.R
Benjamin Šeško in Bruno Fernandes

Manchester United se po dveh sezonah vrača na največji evropski oder. Na Old Trafford danes prihaja azerbajdžanski Sabah, ki bo v Ligi prvakov nastopil prvič v zgodovini. Na prvi pogled gre za obračun z jasnim favoritom, toda Michael Carrick opozarja, da United v tekmovanje ni prišel zgolj po evropsko kuliso. Prenos ob 20.30 na Kanalu A in VOYO.

UEFA Liga prvakov: Manchester United - Sabah
UEFA Liga prvakov: Manchester United - Sabah
FOTO: VOYO

Old Trafford bo v četrtek zvečer znova zasijal v znamenju Lige prvakov. Manchester United se po treh sezonah odsotnosti vrača med evropsko elito, nasproti pa mu bo stal Sabah – ekipa, ki se bo v največjem klubskem tekmovanju v Evropi predstavila premierno.

Razlika v evropskih izkušnjah je ogromna, a prav zato bo obračun toliko bolj zanimiv. Na eni strani klub z bogato zgodovino in tremi naslovi evropskega prvaka, na drugi strani pa Sabah, ki je star komaj devet let in je do svojega zgodovinskega trenutka prišel po dramatični poti skozi kvalifikacije.

Michael Carrick
Michael Carrick
FOTO: AP

Za Michaela Carricka bo tekma imela poseben pomen. Nekdanji vezist Uniteda je leta 2008 z rdečimi vragi osvojil Ligo prvakov, zdaj pa bo kot trener vodil ekipo na njeno evropsko vrnitev.

"To je čarobno tekmovanje. Ko si zunaj njega, se zaveš, kako posebno je, ko pa si v njem, želiš izkoristiti vsako priložnost," je pred tekmo dejal Carrick. Ob tem je jasno poudaril tudi ambicije svojega moštva – United v Ligo prvakov ni prišel zgolj uživat v trenutku, temveč želi iti čim dlje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"To je tekmovanje, v katerem želimo biti. Tukaj se želimo preizkusiti proti najboljšim," je na novinarski konferenci še povedal trener. In prav to bo prva prava preizkušnja. United je domači favorit, toda začetek sezone pod Carrickom ni bil brezhiben. Po porazu proti novincu Hull Cityju, zmagi nad Ipswichem in remiju proti Evertonu imajo rdeči vragi po treh prvenstvenih tekmah štiri točke.

Če je United favorit, pa je Sabah v povsem drugačnem položaju. Azerbajdžanski prvaki nimajo pritiska, ki spremlja angleškega velikana. Njihova zgodba je že sama po sebi zgodovinska – prvič so se prebili v Ligo prvakov, zdaj pa jih čaka eden najbolj slovitih stadionov v evropskem nogometu.

Valdas Dambrauskas
Valdas Dambrauskas
FOTO: AP

Ekipo iz Bakuja vodi Valdas Dambrauskas, trener z nenavadno nogometno potjo, ki je od dela v nižjih angleških ligah prišel vse do mejnika, da bo svoje varovance vodil na Old Traffordu. S Sabahom je v zadnjem letu osvojil prvi naslov azerbajdžanskega prvaka v zgodovini kluba in ga nato popeljal skozi kvalifikacije.

Ali bo Manchester United pokazal svojo premoč ali bo klonil pod pritiskom? Odgovor izveste danes na Kanalu A in VOYO. S prenosom začnemo ob 20.30.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Michaela Carricka Valdas Dambrauskas Sabah Manchester United

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