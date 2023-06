Zmaji startali sezono obrambe dvojne krone in napada na Evropo

Dan pred uradnim začetkom nove sezone, ko bodo Ljubljančani branili dvojno domačo krono, v Evropi pa skušali pustiti čim boljši vtis in čim dlje braniti zeleno-bele barve, opravili številna testiranja. Moštvu so se priključili tudi mladinci Marko Ristić, Aldin Jakupović in Tihomir Maksimović , zraven bosta tudi novinca Ahmet Muhamedbegović in Raul Alexander Florucz , ki je sodelovanje s klubom sklenil že pred meseci. Na začetku poletnih priprav sta bila odsotna članska reprezentanta Slovenije Timi Max Elšnik in Matevž Vidovšek . 16. junija Slovenija namreč gostuje na Finskem, 19. junija pa bo v Stožicah odigrana tekma z Dansko.

Olimpija tudi proti Hajduku

Domače Stožice bodo kmalu prizorišče še ene zanimive tekme in sicer prijateljske med ljubljansko Olimpijo in splitskim Hajdukom. Hrvaški velikan bo v Ljubljani gostoval 2. julija, ob 18. uri. Še pred tem bodo Zmaji dobili tekmeca v prvem predkrogu za Ligo prvakov. Žreb bo v Nyonu opravljen 20. junija, možni nasprotniki Olimpije pa so Lincoln Red Imps (Gib), KI (Ferski otoki), Dinamo Tbilisi (Gru), Raków Czstochowa (Pol), Partizani (Alb), BK Häcken (Šve), Farul Constanta (Rom), Valmiera (Lat), Ballkani (Kos), Larne (S. Irska), Urartu (Arm), Hamrun Spartans (Mal), Swift Hesperange (Luk), Struga (S. Mak) in zmagovalec prejšnjega predkroga. Prve tekme bodo 11. in 12. julija, povratne pa 18. in 19. julija.