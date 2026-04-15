Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

Bayernov tihi posebnež, ki ruši pravila sodobne slave

München, 15. 04. 2026 06.30 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
Simon Valant
Michael Olise

Na dan, ko se Allianz Arena pripravlja na še en evropski spektakel, je v Münchnu čutiti zanimivo mešanico razpoloženj. Bayern ima prednost, Bavarci verjamejo vase, a proti Real Madridu v Ligi prvakov nikoli ni popolnega miru. Med samozavestjo in previdnostjo pa stoji igralec, ki to ravnotežje morda še najbolje pooseblja, Michael Olise. Ni glasen, ni vsiljiv, ni igralec, ki bi si moral prostor izboriti z velikimi besedami. Njegov vpliv je drugačen, a zato nič manj izrazit.

Liga prvakov
Liga prvakov
FOTO: 24ur.com

Kompany o Oliseju: Na poti do najboljših

Prav zato ni presenetljivo, da je Vincent Kompany na novinarski konferenci pred povratno tekmo četrtfinala Lige prvakov brez oklevanja spregovoril prav o njem. Trener Bayerna je jasno pokazal, kako visoko danes v Münchnu cenijo Francoza, ki je v tej sezoni postal eden ključnih obrazov bavarskega napada.

Vincent Kompany in Michael Olise
Vincent Kompany in Michael Olise
FOTO: Profimedia

"Na izjemno visoki ravni igra. Prepričan sem, da bo nekega dne eden najboljših, za zdaj pa je na pravi poti," je dejal Kompany. Ob tem pa vendarle ohranil mero, ki je pri največjih zgodbah pogosto najbolj dragocena: "Če bi danes rekel, da je že najboljši, bi me ljudje vprašali, koliko lovorik je že osvojil."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ta dvojnost je povedna. V Bayernu Oliseja ne skrivajo več. A hkrati dobro vedo, kako hitro nogomet povzdiguje in kako hitro tudi pretirava. Zato Kompany o njem ne govori kot o končanem izdelku, temveč kot o igralcu, ki že zdaj dela razliko na najvišji ravni in katerega strop je še precej višji.

Olise je svoj podpis pustil že na Bernabeuu. Ob Bayernovi zmagi z 2:1 je prispeval asistenco za gol Harryja Kana, obenem pa še enkrat pokazal, zakaj je letos tako pomemben del Kompanyjeve zasedbe.

Anti-zvezdnik v svetu superzvezdnikov

Če bi iskali prototip sodobnega nogometnega superzvezdnika, Olise ne bi bil na vrhu seznama. In prav v tem je njegova posebnost. Francoski L'Equipe ga je opisal kot "anti-zvezdnika" – igralca z velikim talentom in vse večjim vplivom, ki pa zunaj igrišča vztrajno beži pred klasičnimi pravili sodobne slave.

To potrjuje tudi eden najbolj prepoznavnih nemških nogometnih novinarjev Florian Plettenberg, s katerim smo se pogovarjali na Allianz Areni.

Florian Plettenberg
Florian Plettenberg
FOTO: Profimedia

"Popolnoma drži. Olise govori na igrišču. Je zelo poseben igralec. Če ga primerjam z drugimi, ga še nikoli nisem videl v mešani coni. Nihče od nas še nikoli ni naredil intervjuja z njim. Ne mara medijskega dela, ne mara intervjujev. Hoče na igrišče in hoče igrati nogomet," nam je dejal novinar Sky Sporta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Morda še bolj pomenljiva pa je druga podrobnost, na katero opozarja Plettenberg. V času, ko je veliko vrhunskih igralcev skoraj ves čas v dialogu s sodniki, kamerami in javnostjo, Olise deluje skoraj staromodno.

"Najbolj mi je všeč to, da se nikoli ne pritožuje. Dobiva udarce, pade, ga boli, a ga skoraj nikoli ne vidiš protestirati. Danes je to res redkost," dodaja Plettenberg.

Nemški novinar pa ob tem poudarja še nekaj, kar morda najbolje pove, kako visoko danes v Münchnu cenijo Francoza.

Michael Olise
Michael Olise
FOTO: Profimedia

"To je bil neverjeten prestop. Iskreno, tega nisem pričakoval. Olise je eden najpomembnejših igralcev v ekipi. In popolnoma sem prepričan, da bo ostal na Bavarskem. Ni na prodaj, v Münchnu mu želijo podaljšati pogodbo in prilagoditi plačo. Neverjeten igralec," nam je zaupal.

Tudi zato je njegov vzpon toliko bolj zanimiv. Ne gre za nogometaša, ki bi si avro gradil z nastopi, gestami ali javno podobo. Gradi si jo z učinkom. Z odločilnimi podajami. S pravo odločitvijo v pravem trenutku. In s tem, da na najvišji ravni deluje, kot da ga cirkus okoli največjih tekem skoraj ne zanima.

Številke, ki govorijo namesto njega

In če kdo še vedno dvomi, ali gre zgolj za zanimivo zgodbo ali za igralca, ki res dela razliko, odgovor ponujajo številke. V tej sezoni Lige prvakov je zbral šest asistenc, kar je izenačen rekord Bayerna v eni sezoni ob Leroyju Saneju in Hasanu Salihamidžiću.

Še bolj impresivno, v vseh tekmovanjih je Francoz pri kar 25 asistencah, največ med igralci iz petih najmočnejših evropskih lig.

Harry Kane (36 golov/asistenc) in Michael Olise (30) sta postala šele drugi napadalni dvojec v zgodovini Bundeslige, ki je v isti sezoni presegel mejo 30+ neposrednih prispevkov. Pred njima je to uspelo le navezi Grafite – Edin Džeko v sezoni 2008/09.

V teh dneh se v Münchnu sicer širi tudi zanimiva zgodba, da Olise nima pogodbe z nobenim velikim opremljevalcem. Plettenberg nam tega ni mogel potrditi, a zanimivo je, da je tudi L'Equipe jeseni pisal prav o tem, da ni vezan na nobeno veliko blagovno znamko in da se tudi v tem pogledu odmika od običajne podobe sodobnega zvezdnika.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

A na koncu bo vse to le kulisa. Ko se bo Allianz Arena zvečer napolnila in ko bo Real Madrid znova lovil še eno svojo veliko evropsko vrnitev, bodo reflektorji naravno iskali največja imena. Morda Kana, morda Mbappeja, morda Viniciusa ...

Toda Bayern ima igralca, ki pozornosti ne lovi, a jo vseeno vedno bolj narekuje. Igralca, ki ni narejen za hrup, ampak za odločilne trenutke. Michael Olise je zato danes ena najtišjih in hkrati najglasnejših zgodb Bayerna.

nogomet liga prvakov michael olise bayern münchen kompany plettenberg

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641