Bayernov tihi posebnež, ki ruši pravila sodobne slave

Kompany o Oliseju: Na poti do najboljših

Prav zato ni presenetljivo, da je Vincent Kompany na novinarski konferenci pred povratno tekmo četrtfinala Lige prvakov brez oklevanja spregovoril prav o njem. Trener Bayerna je jasno pokazal, kako visoko danes v Münchnu cenijo Francoza, ki je v tej sezoni postal eden ključnih obrazov bavarskega napada.

"Na izjemno visoki ravni igra. Prepričan sem, da bo nekega dne eden najboljših, za zdaj pa je na pravi poti," je dejal Kompany. Ob tem pa vendarle ohranil mero, ki je pri največjih zgodbah pogosto najbolj dragocena: "Če bi danes rekel, da je že najboljši, bi me ljudje vprašali, koliko lovorik je že osvojil."

Ta dvojnost je povedna. V Bayernu Oliseja ne skrivajo več. A hkrati dobro vedo, kako hitro nogomet povzdiguje in kako hitro tudi pretirava. Zato Kompany o njem ne govori kot o končanem izdelku, temveč kot o igralcu, ki že zdaj dela razliko na najvišji ravni in katerega strop je še precej višji.

Olise je svoj podpis pustil že na Bernabeuu. Ob Bayernovi zmagi z 2:1 je prispeval asistenco za gol Harryja Kana, obenem pa še enkrat pokazal, zakaj je letos tako pomemben del Kompanyjeve zasedbe.

Anti-zvezdnik v svetu superzvezdnikov

Če bi iskali prototip sodobnega nogometnega superzvezdnika, Olise ne bi bil na vrhu seznama. In prav v tem je njegova posebnost. Francoski L'Equipe ga je opisal kot "anti-zvezdnika" – igralca z velikim talentom in vse večjim vplivom, ki pa zunaj igrišča vztrajno beži pred klasičnimi pravili sodobne slave. To potrjuje tudi eden najbolj prepoznavnih nemških nogometnih novinarjev Florian Plettenberg, s katerim smo se pogovarjali na Allianz Areni.

"Popolnoma drži. Olise govori na igrišču. Je zelo poseben igralec. Če ga primerjam z drugimi, ga še nikoli nisem videl v mešani coni. Nihče od nas še nikoli ni naredil intervjuja z njim. Ne mara medijskega dela, ne mara intervjujev. Hoče na igrišče in hoče igrati nogomet," nam je dejal novinar Sky Sporta.

Morda še bolj pomenljiva pa je druga podrobnost, na katero opozarja Plettenberg. V času, ko je veliko vrhunskih igralcev skoraj ves čas v dialogu s sodniki, kamerami in javnostjo, Olise deluje skoraj staromodno. "Najbolj mi je všeč to, da se nikoli ne pritožuje. Dobiva udarce, pade, ga boli, a ga skoraj nikoli ne vidiš protestirati. Danes je to res redkost," dodaja Plettenberg. Nemški novinar pa ob tem poudarja še nekaj, kar morda najbolje pove, kako visoko danes v Münchnu cenijo Francoza.

"To je bil neverjeten prestop. Iskreno, tega nisem pričakoval. Olise je eden najpomembnejših igralcev v ekipi. In popolnoma sem prepričan, da bo ostal na Bavarskem. Ni na prodaj, v Münchnu mu želijo podaljšati pogodbo in prilagoditi plačo. Neverjeten igralec," nam je zaupal. Tudi zato je njegov vzpon toliko bolj zanimiv. Ne gre za nogometaša, ki bi si avro gradil z nastopi, gestami ali javno podobo. Gradi si jo z učinkom. Z odločilnimi podajami. S pravo odločitvijo v pravem trenutku. In s tem, da na najvišji ravni deluje, kot da ga cirkus okoli največjih tekem skoraj ne zanima.

Številke, ki govorijo namesto njega

In če kdo še vedno dvomi, ali gre zgolj za zanimivo zgodbo ali za igralca, ki res dela razliko, odgovor ponujajo številke. V tej sezoni Lige prvakov je zbral šest asistenc, kar je izenačen rekord Bayerna v eni sezoni ob Leroyju Saneju in Hasanu Salihamidžiću. Še bolj impresivno, v vseh tekmovanjih je Francoz pri kar 25 asistencah, največ med igralci iz petih najmočnejših evropskih lig.

Harry Kane (36 golov/asistenc) in Michael Olise (30) sta postala šele drugi napadalni dvojec v zgodovini Bundeslige, ki je v isti sezoni presegel mejo 30+ neposrednih prispevkov. Pred njima je to uspelo le navezi Grafite – Edin Džeko v sezoni 2008/09.

V teh dneh se v Münchnu sicer širi tudi zanimiva zgodba, da Olise nima pogodbe z nobenim velikim opremljevalcem. Plettenberg nam tega ni mogel potrditi, a zanimivo je, da je tudi L'Equipe jeseni pisal prav o tem, da ni vezan na nobeno veliko blagovno znamko in da se tudi v tem pogledu odmika od običajne podobe sodobnega zvezdnika.

