Olmo: Leipzig je pripravljen na največje stvari v Ligi prvakov

Nogometaši v Ligi prvakov nadaljujejo z izločilnimi boji. V prvi tekmi osmine finala se bosta nocoj udarila nemški Leipzig in angleški Manchester City. Od Slovencev sta v Ligi prvakov še dva, in sicer Samir Handanović z Interjem in Kevin Kampl prav z Leipzigom. Slednji bo eno od orožij nemškega kluba v boju s favoriziranimi Otočani. Z bogatim studijskim delom začenjamo ob 20.30. Prenos na Kanalu A in VOYO.

icon-expand Erling Haaland in Riyad Mahrez FOTO: AP

Leipzig našega Kevina Kampla bo moral na dveh tekmah pokazati prav vse, če želi izločiti favorizirani Manchester City.

Pri tem bo norveški napadalec Erling Braut Haaland poskusil izboljšati strelski izkupiček, doslej je s petimi goli na tretjem mestu lestvice strelcev v tem tekmovanju, pred njim sta Mohamed Salah iz Liverpoola in Kylian Mbappe s po sedmimi zadetki. A lov na strelskega kralja v Ligi prvakov v tekoči sezono ne bo primarni cilj izjemnega Norvežana, ki je otoškim novinarjem v izčrpnem pogovoru zabičal, da se bo povsem podredil ekipi in naredil vse, da sinjemodri končno osvojijo laskavo Ligo prvakov. "Odkar sem prišel v klubu, imam v glavi to, da bi mu pomagal k tako želenemu naslovu v Ligi prvakov. Ne bom rekel, da ta lov počasi postaja obsesija vseh v klubu, a še kako močna želja je prav gotovo prisotna. Če nam uspe osvojiti Ligo prvakov, nam bo oproščeno vse. Tudi če ne osvojimo angleškega prvenstva ali dodamo kakšnega pokalnega naslova," je bil brez dlake na jeziku čudežni Norvežan, ki se s karakteristikami igre prvih tekmecev v izločilnih bojih ne obremenjuje.

"Vsakdo, ki pride v osmino finala, zasluži maksimalno spoštovanje. Leipzig ni po naključju med 16 v Evropi, predvsem pa ni prvič v izločilnih bojih, zato gotovo ve, kaj mora storiti za napredovanje," je hvalil nemške nasprotnike Erling Braut Haaland, ki pa se zaveda, da sinjemodri ne bodo mogli ubežati nesporni vlogi favorita. "Ker želimo do konca in to vedno znova ponavljamo, bi bilo absurdno ne prevzeti vloge papirnatega favorita. Že na gostovanju želimo priti do zmage in mislim, da se bomo tako tudi postavili na igrišču. Tudi remi bi bil aktiven rezultat pred povratno tekmo na našem Etihadu," je še dejal 21-letni Norvežan.

icon-expand Dani Olmo in Koke FOTO: AP

Olmo: Leipzig se nikogar ne boji

Da vedo, kako priti skoraj čisto do konca, so nogometaši Leipziga, za katere že vrsto let nastopa slovenski vezist Kevin Kampl, dokazali pred dvema sezonama z uvrstitvijo v polfinale LP, ko je le malo manjkalo in bi Leipzig senzacionalno nastopil v velikem finalu tega eminentnega evropskega klubskega tekmovanja.

Povratne tekme osmine finala LP bodo 7., 8., 14. in 15. marca. Žreb četrtfinalnih in polfinalnih parov bo nato 17. marca, četrtfinalni obračuni pa bodo na sporedu 11., 12. s prvimi ter 18. in 19. aprila s povratnimi tekmami. Prvi polfinalni tekmi bosta 9. in 10. maja, povratni pa teden dni pozneje. Finale bo 10. junija v Istanbulu.

"Leipzig je pripravljen za največje dosežke. Če nam uspe preskočiti City, potem gremo lahko kar do konca," je z bombastično izjavo za nemški Bild presenetil Dani Olmo, ki drži vse konce Leipzigove igre na sredini. "Odlično se poznamo in mislim, da se obeta spektakel brez primere. Sploh ker kluba ne znata igrati defenzivno in preveč premišljeno, tako da se na obeh tekmah obeta odprt obračun," je za Bild nadaljeval 24-letni Španec, ki je pred prihodom v Leipzig nekaj sezon preživel v zagrebškem Dinamu, nato pa za več kot 40 milijonov odškodnine odšel k rdečim bikom.

"Naša forma je v vzponu, a žal opazimo tudi, da je City močno dvignil pripravljenost, glede na nekaj tekem nazaj. Prepričan sem, da bo odločitev o potniku v četrtfinale prišla šele po dvoboju na Otoku. Ne verjamem, da bo komu uspelo priti do odločilne prednosti že po prvih 90 minutah," je še dejal varovanec znanega hrvaškega zastopnika Andyja Bare, ki je pred leti deloval tudi pri obalnem prvoligašu Kopru.



