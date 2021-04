Napako priznala tudi banka JP Morgan: Iz tega se bomo nekaj naučili

Predsednik upravnega odbora in izvršni direktor JPMorgan Chase Jamie Dimon (na fotografiji desno) med obiskom New Delhija leta 2019.

"Jasno je, da smo slabo ocenili, kako bo ta projekt sprejet v številčni nogometni skupnosti in kakšen vpliv bo imel na prihodnost. Iz tega se bomo nekaj naučili za prihodnost," je po poročanju agencije AFP sporočila banka JPMorgan Chase.

Prav banka s sedežem v New Yorku je nameravala financirati zaenkrat ustavljeni projekt nove nogometne Superlige, govorilo se je o kar 3,2 milijarde evrov, ki naj bi si jih razdelilo 12 klubov ustanoviteljev. Po tem, ko pri prvotni pobudi vztrajata le še španska velikana Real Madrid in Barcelona, je JPMorgan Chase utrpel velike izgube, zaenkrat (predvsem) v smislu ugleda.

Standard Ethics Aei, neodvisna londonska agencija, je na svoji lestvici trajnosti JPMorgan Chasu prvotno oceno EE znižala na E+, potem ko so bili Američani skupaj s pobudniki nove Superlige deležni ostrih kritik tudi iz političnih vrst: oglasili so se britanski premier Boris Johnson, francoski predsednik Emmanuel Macron in italijanski premier Mario Draghi.

Superligo, ki naj bi jo JPMorgan Chase podprl s 3,5 milijarde evrov, so ustanovili Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham, Arsenal in Chelsea iz Anglije, Real Madrid, Atletico Madrid in Barcelona iz Španije ter AC Milan, Inter Milan in Juventus iz Italije. A kmalu se je zgodba končala, najprej je po kritikah širše javnosti od projekta odstopila angleška šesterica, nato pa še Atletico Madrid, Inter in Milan. Pri Juventusu, Realu Madridu in Barceloni še vztrajajo pri projektu.