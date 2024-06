'Ostali smo živi, vedeli smo, da bo prišel naš trenutek in prišel je'

Trener Reala Carlo Ancelotti se je kot igralec veselil dveh naslovov v tem tekmovanju, kot trener pa je zdaj po dva naslova osvojil z milanskim in madridskim velikanom. Verjetno se slavja ob dvigu pokala nikoli ne bo naveličal: "Težka tekma, sploh v prvem delu. V drugem delu smo dvignili ritem, bili smo bolj fokusirani in na koncu smo bili veliko boljši ter zasluženo zmagali."

Real je v prvem polčasu trpel, saj je Borussia pripravila številne priložnosti, v drugem pa so se serijski zmagovalci Lige prvakov zbrali in preko zadetka z glavo najmanjšega nogometaša na igrišču Danija Carvaja povedli 1:0: "Ne vem, kaj naj rečem. Čutim le srečo. Vedeli smo, da bo tekma težka in v prvem polčasu so bili superiorni, a ostali smo živi. Vedeli pa smo, da bo prišel tudi naš trenutek in prišel je. Zdaj jih imamo petnajstega."