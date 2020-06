Oster odziv Valencie na razkritje trenerja Atalante: Ogrozil je številne ljudi

Tekma na stadionu Mestalla v Valenciji med domačo Valencio in Atalanto (na fotografiji so nogometaši obeh moštev pred začetnim žvižgom sodnika) se je vpisala tudi v zgodovino slovenskega nogometa, saj je reprezentant Josip Iličić dosegel vse štiri gole za Bergamčane ob zmagi s 4:3.

Valencia je z vsemi topovi udarila po trenerju Atalante Gian Pieru Gasperiniju, potem ko je izkušeni strateg v intervjuju za dnevnik La Gazzetta dello Sportpriznal, da je pred gostovanjem v Valenciji sumil na okužbo z novim koronavirusom. Bergamo, kjer domuje klub slovenskega reprezentanta Josipa Iličića, je bil v zadnjih tednih eno največjih žarišč covida-19 na svetu, veliko kritik pa so bili deležni že organizatorji prve medsebojne tekme omenjenih ekip v Milanu, kjer so na stadion San Siro dovolili tudi navijačem.

Vrata Mestalle so za povratni dvoboj ostala zaprta, Iličić, ki je zadel že na prvi tekmi ob zmagi s 4:1, pa je odigral morda najodmevnejšo tekmo kariere in s štirimi goli izenačil rekord tekmovanja, italijanski prvoligaš pa se je z novo zmago (4:3) prvič v zgodovini prebil med osem najboljših evropskih ekip. Gasperini je za osrednji italijanski športni časnik razkril, da se dan pred tekmo, ki je bila na sporedu 10. marca, ni počutil dobro, a je vseeno vodil svoje moštvo, v katerem so nato potrdili, da se je z novim koronavirusom okužil vratar Marco Sportiello. Še posebej hudo je bilo v taboru Valencie, kjer naj bi se okužilo skupno kar 25 oseb.

"Po izjavah trenerja Atalante Gian Piera Gasperinija, ki so se pojavile v italijanskih medijih to nedeljo, želi Valencia CF javno izraziti svoje presenečenje nad dejstvom, da trener nasprotne ekipe v našem paru osmine finala Lige prvakov priznava, da se je tako dan pred tekmo in na dan same tekme, ki se je odigrala 10. marca na Mestalli, vsaj osebno zavedal, da kaže simptome, ki so teoretično skladajo s tistimi pri koronavirusu," piše v sporočilu za javnost.