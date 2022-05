Otočani napovedujejo nov epski prestop: Pogba ostaja v Manchestru, menja le barve

Paulu Pogbaju se konec sezone izteče pogodba z Manchester Unitedom in zaenkrat ni ne duha ne sluha, da bi 29-letni vezist podaljšal ljubezen z rdečimi vragi. "A kot kaže, bo vendarle ostal v Manchestru," sprva pomirjajo navijače vragov nekateri otoški mediji, nato pa že v naslednjem zapisu napovedujejo epski prestop in burkajo ladjo rdečih vragov. "Resda Paul ostaja v mestu, a bo zamenjal barve. Namesto rdeče bo v prihodnje, kot kaže, nosil sinjemodro. Da, vse bližje je prestopu v vrste zagrizenega mestnega tekmeca Manchester Cityja." Pogbaja so v preteklosti povezovali predvsem z vrnitvijo v Juventus, a od tega prav gotovo ne bo nič. Vmes se je omenjal PSG, tudi madridski Real, ki naj bi imel visokoraslega vezista ves čas na radarju. Očitno tudi od tega ne bo nič. "Pep Guardiola je že prižgal zeleno luč. Paul Pogba je nogometaš po njegovem okusu. Ob tem se ne ozira na to, da bi lahko prišlo do hude krvi ob prestopu znotraj mestnih tekmecev," trdijo Otočani, ki se spominjajo leta 2009, ko se je zgodil podoben primer. "Takrat je Carlos Tevez iz Manchester Uniteda podobno prestopil k Cityju. Če bo Pogba res odšel k sinjemodrim, se obeta nov rekorden prestop. Cifre še niso znane," priznavajo angleški mediji. "Iz prve roke prihaja informacija, da Pogba nima prav nobenih zadržkov prestopiti k Cityju. Še več, prepričan je, da bo le na takšen način lahko prišel do kakšne lovorike, ki jih v zadnjih sezonah z vragi ni osvajal kaj prida."