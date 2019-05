Oxlade-Chamberlain: Lani ga je poškodba prikrajšala za finale, letos želi prispevati svoj delež v Madridu

Nogometaši Liverpoola so si finalno vstopnico zagotovili po spektakularnem preobratu proti Barceloni.

V tej sezoni je Anglež za Liverpoolodigral vsega skupaj 21 minut, najprej je vstopil v igro ob visoki zmagi nadHuddersfieldom(5:0), na zelenici pa se je pokazal tudi na zadnji tekmi z Wolverhamptonom.

"Na zadnjih ligaških tekmah res nisem dobil veliko minut, vendar pa sem vesel že svoje vrnitve na nogometno igrišče," je za klubsko spletno stran povedal Oxlade-Chamberlain. Njegova velika želja je nastop v finalu, za katerega je bil v zadnji sezoni prikrajšan.

"Moje sanje so, da bi lahko nekaj minut odigral tudi na tekmi v Madridu, a o tem ne odločam jaz. Pomembno je, da bodo tisti, ki bodo na zelenici opravili svoje delo, za klub, za ekipo,"je zatrdil angleški reprezentant in nadaljeval: "Bilo bi čudovito, če bi lahko prispeval svoj delež. A zaenkrat mi je dovolj že to, da sem pripravljen, zdrav."