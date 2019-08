Oxlade Chamberlain ostaja med redsi: Dobil sem novo priložnost

Aprila 2018 je imel hudo poškodbo kolena in je v minuli sezoni odigral le dve tekmi. Alex Oxlade Chamberlain je po podpisu pogodbe, katere višine niso razkrili, dejal, "da želi nadoknaditi izgubljeni čas". "Počutim se, kot da že leto dni nisem igral in tako je tudi v resnici bilo. Tako da sem zaradi tega še bolj vesel podaljšanja sodelovanja. Dobil sem novo priložnost, želim pokazati dobre predstave in se s tem na nek način odkupiti, ker me v minuli sezoni ni bilo zraven," je med drugim za spletno stran Liverpoola dodal Chamberlain.

Trener Liverpoola Jurgen Klopp je izpostavil igralčev trud, da se je po hudi poškodbi vrnil in da ga tako dolga odsotnost ni zlomila.