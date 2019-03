Pa saj to ni res: Perez že klical Zidana in mu ponudil službo junija

In če gre verjeti španskim medijem, ki so praviloma zelo dobro obveščeni, sta Perezovi (potencialni) rešitvi trenutno le dve. Prva je nadvse zanimiva in kar malce neverjetna. Novinarji oddaje Jugones na televiziji La Sexta pišejo o tem, da je Perez že vzpostavil kontakt z Zidanom in mu ponudil službo pri madridskem Realu v mesecu juniju. To pomeni, da bi Francoz imel pomembno vlogo pri sestavi ekipe za sezono 2019/20. Druga (realna) možnost je, da bi Perez znova angažiral Joseja Mourinha.

Mourinho: Iz Reala me nihče ni poklical

Prav ekipa novinarjev Jugonesje zaustavila Mourinha na ulici v Londonu in ga pobarala o možnosti, da se Portugalec vrne na klop madridskega Reala, s katerim mu ni uspelo osvojiti Lige prvakov, je pa osvojil špansko ligo in kraljevi pokal. "Izpad je presenetljiv, toda na to gledam z veliko spoštovanja do tega, kar jim je uspelo poprej. Ne moreš zmagovati štiri, pet ali šest zaporednih Lig prvakov," je svoje videnje pojasnil Mourinho. "Veliko ljudi je ob zapuščanju Bernabeua vzklikalo vaše ime," je nadaljeval novinar. "To mi je v ponos, toda Madrid ima trenerja. Seveda pa je to razlog za ponos," je povedal Mourinho. In kako bi reagiral ob klicu iz Reala? "Govoriš hipotetično. Ne obstaja nič, niti najmanjšega kontakta," je bil jasen Mourinho. "Nihče iz Madrida me ni klical. Govorice v nogometu pa so čisto nekaj običajnega," je še pojasnil portugalski strateg, ki je nazadnje dobil nogo pri Manchester Unitedu.

Ta je priznal, da mu srce (vsaj malo) še vedno bije tudi za Real. "Ko so zmagovali, sem bil vesel zanje in zdaj nisem zadovoljen s tem, kar se je zgodilo. Toda treba jih je spoštovati za to, kar jim je uspelo. Mislim, da tega ne bo ponovila nobena ekipa več," je zaključil Mourinho.