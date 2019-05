Pa še to: po bolečem porazu Messi ni mogel urinirati

Če so po zmagi s 3:0 na Camp Nouu bili nogometaši Barcelone zelo razigrani, pa so bili povsem drugačne volje po izpadu iz Lige prvakov na Anfieldu, kjer so izgubili s kar 0:4. Edina dva, ki sta po debaklu na Otoku stopila pred medije, sta bila Sergio Busquets in Luis Suarez. Lionel Messi je mimo novinarjev odkorakal sklonjene glave.