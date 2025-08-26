Svetli način
Liga prvakov
V ŽIVO

Crvena zvezda bo na Cipru iskala uvrstitev v Ligo prvakov

Limasol, 26. 08. 2025 19.35 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.M. , J.B.
Komentarji
4

Na povratni tekmi play-offa za uvrstitev v Ligo prvakov se bosta na Cipru udarila Pafos in Crvena zvezda. Prva tekma v srbski prestolnici se je končala z zmago gostov z 1:2. Obračun si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO, s prenosom začnemo ob 20.45.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO
20.39
20.36

Za goste začenja tudi slovenski reprezentant Timi Max Elšnik

Na prvi tekmi se sicer ni proslavil. Na sredini igrišča je imel ogromno težav s fizično izjemno močnimi Ciprčani. Na začetku drugega polčasa je zakrivil enajstmetrovke, s katere so gostje povedli 2:0.

20.34

Danes so sicer na sporedu trije obračuni

V Kazahstanu se pravkar merita Kairat Almaty in Celtic. Izid je 0:0, vse kaže, da bo tekma šla v podaljške. Ob 21. uri pa bo na sporedu še obračun graškega Sturma in Bogo/Glimta, ki je bolj kot ne že odločen. Norvežani so namreč prvo tekmo dobili s kar 5:0.

20.34

Prenos obračuna na Kanalu A in VOYO

Začnemo ob 20.45.

20.33

Ljubiteljice in ljubitelji nogometa, lep dober večer!

Nocoj bomo z vami pospremili povratni obračun play-offa za Ligo prvakov. Pomerila se bosta ciprski Pafos in beograjska Crvena zvezda. Domači branijo gol prednosti s prve tekme, na Marakani so minuli teden slavili z 2:1.

UEFA LP: Pafos - Crvena Zvezda
UEFA LP: Pafos - Crvena Zvezda FOTO: VOYO

Nogometni klub Pafos je nastal 23 let po tem, ko se je Crvena zvezda zapisala v nogometno zgodovino in po izvajanju najstrožjih kazni osvojila Ligo prvakov. Zlati časi so seveda zgodovina, kljub temu pa je Crvena zvezda ekipa, ki tudi v modernem nogometu pogosto igra med evropsko elito. Danes bo napadala tretjo zaporedno uvrstitev, čaka pa jo vse prej kot lahka naloga.

Zahtevnosti obračuna se zavedajo tudi sami: "Pafos ima prednost. Ali nas lahko presenetijo, ne vem, moramo pa biti veliko boljši. Če bomo igrali, kot na Marakani, imamo zelo majhne možnosti," je dan pred tekmo na novinarski konferenci povedal trener srbske zasedbe Vladan Milojević.

Preberi še Nogometaši Crvene zvezde motivirani: Živimo za takšne tekme

Tekma ne bo odigrana v Pafosu, saj tamkajšnji stadion ne ustreza standardom Uefe. Ekipi se bosta pomerili v 60 kilometrov oddaljenem Limasolu, kjer je stadion razprodan. "Zelo se veselimo, saj lahko s klubom dosežemo nekaj zgodovinskega," je svoje občutke pred povratno tekmo kratko in jedrnato opisal domači trener Juan Carlos Carcedo.

Naslednji članek

Nogometaši Crvene zvezde motivirani: Živimo za takšne tekme

KOMENTARJI (4)

Anion6anion
26. 08. 2025 20.39
Iskala bo uvrstitev??? Kje pa so jo izgubili , da jo morajo iskat? Slovenština
ODGOVORI
0 0
bohinj je zakon
26. 08. 2025 19.56
-1
Ah Zvezda. Še vsako leto pomislimo......zdaj pa bo. Pa ni. Mizvazdaši žalostni. Toda danes .....bo. Je že pred enim tednom direktor povedal: Zvezda gre naprej. Človek se spozna na fuzbal. Zakaj mu ne bi verjeli?
ODGOVORI
0 1
Rudar
26. 08. 2025 20.06
+1
bo, bo....še večja žalost.
ODGOVORI
1 0
pravica1
26. 08. 2025 19.47
-1
V cetrtek spet prenos olimpije? 😂
ODGOVORI
0 1
