Crvena zvezda bo na Cipru iskala uvrstitev v Ligo prvakov

Nogometni klub Pafos je nastal 23 let po tem, ko se je Crvena zvezda zapisala v nogometno zgodovino in po izvajanju najstrožjih kazni osvojila Ligo prvakov. Zlati časi so seveda zgodovina, kljub temu pa je Crvena zvezda ekipa, ki tudi v modernem nogometu pogosto igra med evropsko elito. Danes bo napadala tretjo zaporedno uvrstitev, čaka pa jo vse prej kot lahka naloga.

Zahtevnosti obračuna se zavedajo tudi sami: "Pafos ima prednost. Ali nas lahko presenetijo, ne vem, moramo pa biti veliko boljši. Če bomo igrali, kot na Marakani, imamo zelo majhne možnosti," je dan pred tekmo na novinarski konferenci povedal trener srbske zasedbe Vladan Milojević.