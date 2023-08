Panathinaikos ali Braga? Kdo se bo vrnil med evropsko elito?

Lani tretjeuvrščeno moštvo portugalske lige je nazadnje v Ligi prvakov igralo v sezoni 2012/13, ko so se v skupinskem delu razveselili zmage proti Galatasarayu, kar pa je bila ob petih porazih tudi edina zmaga in v Evropi tako niso 'prezimili'. Precej bolje so se Braguistasi odrezali ob svojem prvem nastopu med elito, kar se je zgodilo v sezoni 2010/11, ko so v skupini H končali na tretjem mestu in pot nadaljevali v Ligi Evropa. V isti sezoni pa je svoj zadnji nastop v Ligi prvakov zabeležil tudi Panathinaikos.

20-kratni grški prvaki se takrat niso proslavili, saj v skupinskem delu niso zabeležili niti ene same zmage. Deteljice so nato padle v rezultatsko krizo, po kateri pa se sedaj počasi vračajo na pota stare slave. Kljub temu, da so redni del lanske sezone grške Super lige končali na prvem mestu, pa naslova grškega prvaka, na katerega čakajo že od leta 2010, nato niso osvojili. Podobno je bilo v zadnjem dobrem desetletju tudi z Ligo prvakov, ki se jim je enkrat izmuznila v playoffu, trikrat pa so se njihove sanje končale v tretjem krogu kvalifikacij.

Da se jim Liga prvakov ne bi ponovno izmuznila, bodo poskušali poskrbeti tudi Slovenci v dresu Panathinaikosa Adam Gnezda Čerin, Benjamin Verbič in Andraž Šporar. Slovenski trio v Atenah je skupno gledano na 121 tekmah prispeval 26 golov, najbolje pa se v zelenem dresu znajde Šporar. 29-letni Ljubljančan je bil v lanski sezoni z enajstimi goli najboljši strelec Panathinaikosa, trikrat pa je v polno tudi že meril v letošnjih kvalifikacijah za Ligo prvakov.