Pariške sanje o naslovu v LP predčasno končane? Neymar in Verratti izgubljena za vrage?

Prav možno je, da so (vnovič) ogrožene sanje Parižanov o prvem naslovu v Ligi prvakov. Vse manj je namreč možnosti, da bosta Marco Verratti, ključni mož sredine igrišča in prvi zvezdnik ekipe Neymar, nared že za prvi obračun z Manchester Unitedom. Italijan Verratti, ki odlično opravlja obrambne naloge, ustvarja igro, nevaren pa je tudi v napadu, si je huje poškodoval gleženj, Brazilec Neymar, stopalo. Do prve tekme osmine finala Lige prvakov, 12. februarja na Old Traffordu, najverjetneje ne bosta nared.