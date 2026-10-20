Pariški kaos ni prizanesel niti nogometu: tatovi ukradli Messijev dres

Študentski protesti v Parizu, ki so se prelevili v vsesplošni kaos in skorajda vojno stanje na ulicah francoske prestolnice, so nekoliko zasenčili veliki derbi, ki nas čaka danes zvečer. Vandali in tatovi so brezzakonje izkoristili, med drugim, da so prišli do izredno vrednih kosov nogometne lastnine. Iz ene od prestižnih trgovin so namreč ukradli uokvirjen in podpisan dres Lionela Messija, čigar vrednost sicer ni znana, a bi lahko presegala milijon evrov.

Messi je eden mnogih igralcev, ki povezujejo kluba, ki si bosta danes stala nasproti. Argentinec je leta 2021 v čustvenem razpletu okoliščin zapustil "svojo" Barcelono in okrepil zvezdniške Parižane. Poleg njega so podobno selitev denimo opravili tudi Neymar, Xavi Simons in nazadnje Ferran Torres. Francosko prestolnico pa je za katalonsko na prelomu tisočletja zamenjal legendarni Ronaldinho.

Evropski derbi si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO. S prenosom začnemo ob 20.30, Sanji Modrić se bosta v studiju pridružila nekdanja slovenska reprezentanta Bojan Jokić in Mišo Brečko.