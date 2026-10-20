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Liga prvakov

Pariški kaos ni prizanesel niti nogometu: tatovi ukradli Messijev dres

Pariz, 20. 10. 2026 15.37 pred 1 uro 1 min branja 14

Avtor:
Lu.M
Tat s podpisanim dresom Messija

Francoska prestolnica bo danes gostila enega najbolj pričakovanih evropskih derbijev letošnje sezone. Nasproti si bosta stala PSG in Barcelona. Dve najboljši ekipi na svetu se bosta udarila v mestu, kjer v zadnjih dneh vlada kaotično stanje. To pa ni prizaneslo niti nogometnemu svetu, nepridipravi so iz prestižne trgovine odtujili podpisan dres velikega Lionela Messija. Prenos PSG - Barcelona od 20.30 dalje na Kanalu A in VOYO.

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Študentski protesti v Parizu, ki so se prelevili v vsesplošni kaos in skorajda vojno stanje na ulicah francoske prestolnice, so nekoliko zasenčili veliki derbi, ki nas čaka danes zvečer. Vandali in tatovi so brezzakonje izkoristili, med drugim, da so prišli do izredno vrednih kosov nogometne lastnine. Iz ene od prestižnih trgovin so namreč ukradli uokvirjen in podpisan dres Lionela Messija, čigar vrednost sicer ni znana, a bi lahko presegala milijon evrov.

Messi je eden mnogih igralcev, ki povezujejo kluba, ki si bosta danes stala nasproti. Argentinec je leta 2021 v čustvenem razpletu okoliščin zapustil "svojo" Barcelono in okrepil zvezdniške Parižane. Poleg njega so podobno selitev denimo opravili tudi Neymar, Xavi Simons in nazadnje Ferran Torres. Francosko prestolnico pa je za katalonsko na prelomu tisočletja zamenjal legendarni Ronaldinho.

Evropski derbi si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO. S prenosom začnemo ob 20.30, Sanji Modrić se bosta v studiju pridružila nekdanja slovenska reprezentanta Bojan Jokić in Mišo Brečko.

Liga prvakov pasica
Liga prvakov pasica
FOTO: 24ur.com
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KOMENTARJI14

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terciar
20. 10. 2026 16.46
Vidiš kdo so osebe na videu in ti je vse jasno.
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+2
2 0
Vzorčen primer
20. 10. 2026 16.44
To niso tatovi to so študenti in hkrati volilna baza. Prosim če popravite naslov in ne tipizirate volilcev levice.
Odgovori
0 0
Animal_Pump
20. 10. 2026 16.35
Najbolj mi je bedno, ko se nabija, da je to protest proti raznim elitam. Ma dej nehite no...akšnim elitam...razbija se premoženje tistih, ki so komaj napraskali skupaj denar, da si je nekaj ustvaril...razbija se avtomobile od ljudi, ki ga verjetno odplačal niso...razbijajo tiste privat trgovinice, ki jim kruh prinašajo za tisti mesec. Kakšnim elitam, dej ne nabijajte...tole je navaden vandalizem osebkov, ki so na nivoju primatov. Upam, da sta policija in vojska pripravljeni pri nas, da tole zatrejo pa zatolčejo v kali...eni osebki že pozivajo na socialnih omrežjih k nekim kvazi protestom.
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+4
5 1
Martinović
20. 10. 2026 16.34
Gotovo gre za laži mainstream medijev, nemogoče da bi se zdravniki, odvetniki in inženirji spustili tako nizko in bi ropali po ulicah sredi belega dne. Same laži!
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+2
2 0
Mikl
20. 10. 2026 16.26
Kje vidite protestnike .. to so miroljubni študentje
Odgovori
+7
7 0
boslo
20. 10. 2026 16.26
Pridni študent, sicer velik navijač PSG, si ga je zaželel...
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+5
5 0
NeNebinarni
20. 10. 2026 16.21
Ne zgleda nekam pretirano bel tale ubogi dijaški revček
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+4
5 1
devlon
20. 10. 2026 16.15
ogromna vrednost..:) Ljudje danes res že vedo, kaj je res pomembno v življenju. ne človečnost, ljubezen, dobrota.. ampak ponošena majica
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+4
5 1
patogen
20. 10. 2026 16.10
Ubogemu dijaku bo prav prišel ob prihajajoči zimi. Da ga ne bo zeblo v učilnici.
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+6
8 2
suleol
20. 10. 2026 16.09
na sliki francoz taprav 😀😀😀
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+11
11 0
suleol
20. 10. 2026 16.08
hamas je nedolzna militantska skupina, vse nagnat v palestino in tele k joh tle zagovarjajo naj tam branijo gazo,
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+11
13 2
patriot200
20. 10. 2026 16.03
hamas prihaja
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+3
4 1
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