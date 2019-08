Pariški navijači (vnovič) dali vedeti, da Neymar v klubu ni več dobrodošel

Navijači pariške ekipa PSG že nekaj tednov zaman čakajo, da se saga okoli BrazilcaNeymarja končno zaključi. In to ne glede na to, kako se bo razpletla. Tudi z morebitnim odhodom iz kluba so se privrženci aktualnih francoskih prvakov očitno tudi že sprijaznili in spesnili napev temu v prid. O Neymarju, njihovi najdražji okrepitvi v zgodovini kluba, ki je v Pariz prišla iz Barcelone leta 2017, nimajo več visokega mnenja. Kako se bo končala zgodba okoli Brazilca v tem trenutku ni znano, se bo vrnil v Barcelono, kar se zdi najbolj verjeten scenarij, a li se je možnost odhoda v Madrida. Nekaj je gotovo, morebiten povratek v slačilnico PSG-ja za Neymarja ne bo postlan z rožicami. Očitno bo imel težko delo tudi vrniti zaupanje navijačev. "Neymar več kot očitno bojkotira. klub, ki je zanj odštel in še odšteva silne milijone. Najprej se ni pojavil na začetku priprav, saj naj bi imel humanitarne obveznosti v domovini, zdi se, da je vse bolj nepriljubljen tudi med soigralci. Na tekmi z Nimesom pa so svoje zelo odkrito in neposredno povedali tudi navijači," opozarja pariški L'Equipe.