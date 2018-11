Parižani, bojte se egiptovskega kralja: ’Salah je nazaj’

A očitno je tudi Salah le našel staro formo, vsaj tako je prepričan nemški nogometni strokovnjak, ki se zaveda, da Egipčan še vedno lahko nevarno ogrozi vrata nasprotnika. "Vedno je dal vse od sebe. A njegovo telo je potrebovalo čas za okrevanje po poškodbi. Še vedno je vrhunski nogometaš, velika nevarnost nasprotniku, a v zaključku nima več tolikšne mirnosti, suverenosti, kot lani,"je zatrdil Nemec na klopi Liverpoola in nadaljeval: "A že pred zadnjim reprezentančnim premorom je postalo jasno, da je spet kliknilo. Salah je nazaj."

Prav na to je opozoril Jürgen Klopp , ki je prepričan da je prav pomanjkanje počitka vplivalo na počasnejši začetek letošnje sezone. Lani je tako do konca novembra v angleške prvenstvu že dvanajstkrat zatresel mrežo, letos sedemkrat. "Na svetovnem prvenstvu je igral z vsemi razpoložljivimi močmi, a bil zaradi poškodbe rame le 94-95 odstotno pripravljen. Potem si je lahko le privoščil dva, tri tedne oddiha pred pričetkom priprav na novo sezono. A kako se spopasti s tem, da si v pretekli sezoni več kot štiridesetkrat zatresel mrežo nasprotnika? Se bo tudi letos štiridesetkrat vpisal med strelce? Je sploh pomembno, da zadane 40 golov? Seveda ne," je zagotovil Klopp.

Klopp je prepričan, da so bila pričakovanja pred pričetkom nove sezone povsem odveč, saj je tudi egipčanski nogometni zvezdnik konec koncev le krvav pod kožo. "Ljudje potrebujejo čas, ampak vi, mi, jim tega ne moramo dati, saj časa ni. Če dvomiš vase to vpliva na tvojo igro, a Salah niti za trenutek ni podvomil, pa tudi jaz ne," je dejal Klopp in za konec dodal: "Tudi Mo Salah je le človek, ki potrebuje čas."