Parižani po remiju v Münchnu potujejo v Budimpešto

icon-chevron-right 1 28 icon-chevron-right Slavje Parižanov Profimedia

Slavje Parižanov Profimedia

Slavje Parižanov Profimedia

Slavje Parižanov Profimedia

Bayern - PSG AP

Bayern - PSG AP

Bayern - PSG AP

Bayern - PSG AP

Bayern - PSG AP

Bayern - PSG AP

Bayern - PSG AP

Bayern - PSG AP

Bayern - PSG AP

Bayern - PSG AP

Bayern - PSG AP

Bayern - PSG AP

Bayern - PSG AP

Bayern - PSG AP

Bayern - PSG Profimedia

Bayern - PSG Profimedia

Bayern - PSG Profimedia

Navijači Bayerna Profimedia

Bayern - PSG AP

Bayern - PSG AP

Bayern - PSG AP

Bayern - PSG AP

Bayern - PSG AP

Bayern - PSG AP























































Prva polfinalna tekma med Bayernom in PSG-jem bi težko nevtralnemu gledalcu ponudila več. Srečanje je prineslo kar devet zadetkov, na koncu pa so z neverjetnih 5:4 slavili Parižani. Aktualne evropske prvake je kljub rezultatski prednosti s prvega obračuna (5:4) v bavarski prestolnici čakala izjemno zahtevna naloga. Bayern je namreč zmagal na prav vseh domačih tekmah najelitnejšega klubskega tekmovanja v letošnji sezoni. Sleherni ljubitelj vrhunskega evropskega klubskega nogometa bi si težko želel bolj sanjskega začetka povratnega srečanja na nabito polni Allianz Areni v Münchnu. Gostje so namreč že v tretji minuti preko izjemno hitrega in iznajdljivega krilnega napadalca Khviche Kvaratskhelie izvedli hitro akcijo po levi strani, gruzijski nogometaš je nato poslal žogo v sredino kazenskega prostora domačih, kjer je dobro postavljeni Ousmane Dembele brez večjih težav s približno 10 metrov premagal nemočnega Manuela Neuerja.

Po začetnem hladnem tušu so Bavarci hitro strnili svoje vrste in v 27. minuti preko Michaela Olisa, ki je poskusil s samostojno akcijo na robu kazenskega prostora z desne strani, ogrozili gostujočega čuvaja mreže Matveia Safonova. Zaključni strel francoskega reprezentanta je na srečo domačih končal nad prečko. Šest minut pozneje so znova udarili gostje iz francoske prestolnice. Neugodni Joao Neves je poskusil z glavo, a je Neuer odlično posredoval. V 42. minuti je Jamal Musiala preigraval po levi strani in poslal ostro podajo v osrčje kazenskega prostora PSG-ja, kjer pa ni bilo nikogar od njegovih soigralcev, tako da je vse pravočasno razčistil Safonov.

Isti nogometaš je v 44. minuti še dvakrat dodobra ogrel dlani Safonova, ki pa je bil pri obeh strelih nemškega reprezentanta znova na pravem mestu. V izdihljajih prvega dela igre, natančneje v drugi minuti sodnikovega dodatka, je po visokem predložku Joshue Kimmicha z glavo nevarno meril branilec Bayerna Jonathan Tah, a je ostalo pri minimalni prednosti Parižanov.

Parižani v nadaljevanju (pametno) stopili na žogo in uspešno preživeli pekel Allianz Arene

Večji del drugega polčasa so gostje s preudarno in taktično dovršeno igro bolj ali manj rutinirano ohranjali prednost iz prvega polčasa. V 56. minuti je nevarno poskusil Desire Doue, toda Neuer se tokrat ni pustil ukaniti. Le minuto pozneje je pri gostih do zaključnega strela prišel Kvaratskhelia, ki pa je nastreljal Neuerja.

To je bilo obdobje prevlade gostov, ki so z večjo posestjo žoge rutinirano ohranjali prednost dveh zadetkov v skupnem seštevku. Nekdanji nemški reprezentančni čuvaj mreže je vnovič uspešno posredoval v 64. minuti, ko je znova poizkusil agilni Doue. Pri domačih je Luis Diaz, ki je navdušil z zadetkom na prvi tekmi v Parizu, v 69. minuti poskusil presenetiti Safonova, ki pa je uspel tudi tokrat ohraniti svojo mrežo nedotaknjeno. Globoko v sodnikovem dodatku, pisala se je 94. minuta, pa je ruski vratar na začasnem delu v Parizu vendarle "kapituliral". Harry Kane je prejel podajo v kazenskem prostoru gostov in s strelom iz obrata neobranljivo meril v levi zgornji kot PSG-jevih vrat.

Statistika obračuna med Bayernom in PSG-jem FOTO: Sofascore.com

Liga prvakov, polfinale, povratna tekma, izid:

Bayern München - PSG 1:1 (0:1) / (4:5)**

Kane 94.; Dembele 3. ** Opomba - izid s prve tekme

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke