Parižani po remiju v Münchnu potujejo v Budimpešto

München, 06. 05. 2026 20.30 pred eno minuto 3 min branja 30

Avtor:
Lu.M A.V. +1
Slavje Parižanov

Nogometaši Paris Saint Germaina so zasluženo še drugič zapored finalisti elitne Lige prvakov. Potem ko so varovanci trenerja Luisa Enriqueja na prvi polfinalni tekmi pred dobrim tednom dni na Parku princev slavili s 5:4, so na povratni tekmi v Münchnu iztržili neodločen izid 1:1 in se s skupnim izidom 6:5 razveselili uvrstitve v veliki finale, v katerem se bodo v Budimpešti 30. maja pomerili z londonskim Arsenalom, ki je večer prej izločil madridski Atletico.

Prva polfinalna tekma med Bayernom in PSG-jem bi težko nevtralnemu gledalcu ponudila več. Srečanje je prineslo kar devet zadetkov, na koncu pa so z neverjetnih 5:4 slavili Parižani. Aktualne evropske prvake je kljub rezultatski prednosti s prvega obračuna (5:4) v bavarski prestolnici čakala izjemno zahtevna naloga. Bayern je namreč zmagal na prav vseh domačih tekmah najelitnejšega klubskega tekmovanja v letošnji sezoni.

Sleherni ljubitelj vrhunskega evropskega klubskega nogometa bi si težko želel bolj sanjskega začetka povratnega srečanja na nabito polni Allianz Areni v Münchnu. Gostje so namreč že v tretji minuti preko izjemno hitrega in iznajdljivega krilnega napadalca Khviche Kvaratskhelie izvedli hitro akcijo po levi strani, gruzijski nogometaš je nato poslal žogo v sredino kazenskega prostora domačih, kjer je dobro postavljeni Ousmane Dembele brez večjih težav s približno 10 metrov premagal nemočnega Manuela Neuerja.  

Po začetnem hladnem tušu so Bavarci hitro strnili svoje vrste in v 27. minuti preko Michaela Olisa, ki je poskusil s samostojno akcijo na robu kazenskega prostora z desne strani, ogrozili gostujočega čuvaja mreže Matveia Safonova. Zaključni strel francoskega reprezentanta je na srečo domačih končal nad prečko.

Šest minut pozneje so znova udarili gostje iz francoske prestolnice. Neugodni Joao Neves je poskusil z glavo, a je Neuer odlično posredoval. V 42. minuti je Jamal Musiala preigraval po levi strani in poslal ostro podajo v osrčje kazenskega prostora PSG-ja, kjer pa ni bilo nikogar od njegovih soigralcev, tako da je vse pravočasno razčistil Safonov.

Isti nogometaš je v 44. minuti še dvakrat dodobra ogrel dlani Safonova, ki pa je bil pri obeh strelih nemškega reprezentanta znova na pravem mestu. V izdihljajih prvega dela igre, natančneje v drugi minuti sodnikovega dodatka, je po visokem predložku Joshue Kimmicha z glavo nevarno meril branilec Bayerna Jonathan Tah, a je ostalo pri minimalni prednosti Parižanov. 

Parižani v nadaljevanju (pametno) stopili na žogo in uspešno preživeli pekel Allianz Arene

Večji del drugega polčasa so gostje s preudarno in taktično dovršeno igro bolj ali manj rutinirano ohranjali prednost iz prvega polčasa. V 56. minuti je nevarno poskusil Desire Doue, toda Neuer se tokrat ni pustil ukaniti. Le minuto pozneje je pri gostih do zaključnega strela prišel Kvaratskhelia, ki pa je nastreljal Neuerja.

To je bilo obdobje prevlade gostov, ki so z večjo posestjo žoge rutinirano ohranjali prednost dveh zadetkov v skupnem seštevku. Nekdanji nemški reprezentančni čuvaj mreže je vnovič uspešno posredoval v 64. minuti, ko je znova poizkusil agilni Doue.

Pri domačih je Luis Diaz, ki je navdušil z zadetkom na prvi tekmi v Parizu, v 69. minuti poskusil presenetiti Safonova, ki pa je uspel tudi tokrat ohraniti svojo mrežo nedotaknjeno. Globoko v sodnikovem dodatku, pisala se je 94. minuta, pa je ruski vratar na začasnem delu v Parizu vendarle "kapituliral". Harry Kane je prejel podajo v kazenskem prostoru gostov in s strelom iz obrata neobranljivo meril v levi zgornji kot PSG-jevih vrat. 

Statistika obračuna med Bayernom in PSG-jem
FOTO: Sofascore.com

Liga prvakov, polfinale, povratna tekma, izid:

Bayern München - PSG 1:1 (0:1) / (4:5)**
Kane 94.; Dembele 3.

** Opomba - izid s prve tekme

23.12

To je to za nocoj, lahko noč!

Hvala, da ste skupaj z nami pospremili še en obračun evropske elite. Skupaj se bomo znova družili konec meseca, ko se bosta Arsenal in PSG udarila v velikem finalu. Vse, kar je preostalo je, da vam voščimo lep preostanek večera in lahko noč.

23.09

Za igralca tekme so pri Sofascore izbrali zimzelenega domačega vratarja Manuela Neuerja.

23.05

Dolgujemo vam še izenačujoči zadetek Harryja Kana:

23.03

Statistika povratnega polfinalnega obračuna med Bayernom in PSG-jem:

23.00

Razočaranje za Bavarce, ki svojo evropsko pot končujejo v polfinalu

nogomet liga prvakov polfinale povratna tekma bayern munchen psg

KOMENTARJI30

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
S.O.S 1
06. 05. 2026 21.55
To je škandal in UEFA sploh nič ne ukrepa. Čisto in dokazano kršenje pravil nogometne igre in nikomur nič. Res da bom dal slab primer ampak kot ubijanje v vojni otrok pa nikomur nič. Takšne očitne nedosojene bi morali kaznovati sodnike z največjo kaznijo , prepoved sojenja in odvzem premoženja. Pa naj potem razmišljajo ali bodo spregledali očitne prekršje in prikrito navijali za kateri klub. Mi gledalci pa vsi neumni in naj zraven teh pokvarjeni sodnikih izgubljamo živce in zdravje. Tožiti hudiča civilno do zadnjega centa. Banda UEFA in njihove organizacija sodnikov. Če kaj sovražim je nepoštenost !!!!!! Škandal
Odgovori
0 0
štajerski janezek
06. 05. 2026 21.57
Odvzem premoženja? 🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
RUBEŽ
06. 05. 2026 21.54
VAR, HAHAHA, burleske.
Odgovori
+1
1 0
motorist_mb
06. 05. 2026 21.50
Domači nimajo za burek 😁
Odgovori
-6
3 9
Nejc Lola
06. 05. 2026 21.48
Ista zgodba kot pri Varci proti Chelsea🤣 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+0
4 4
annonymo95
06. 05. 2026 21.53
ista zgodba kot pri vsaki tekmi smradrida to sezono 🤣🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+2
3 1
assassin911
06. 05. 2026 21.40
Katastrofalno sojenje.
Odgovori
+6
7 1
KikiNorc Z
06. 05. 2026 21.39
sodnik pa ocitno sodi za psg
Odgovori
+12
13 1
Protoc
06. 05. 2026 21.36
Haha..kera štimaljka
Odgovori
+8
9 1
S.O.S 1
06. 05. 2026 21.36
Sodnik katastrofa. Ni več jasno ali ti sploh poznajo pravila. Tatovi. Kradejo čar nogometa. Mater ........... .......
Odgovori
+13
13 0
annonymo95
06. 05. 2026 21.35
hahahaha psg pa krade kot stalarji
Odgovori
+14
14 0
REAList7
06. 05. 2026 21.41
A vseh 7 pluskov si sam stisnil?
Odgovori
-8
1 9
Wolf85
06. 05. 2026 21.46
Realist ta tekma je skor tako kot da bi gledal real.sej veš roka za real ne obstaja
Odgovori
+8
8 0
kebbab
06. 05. 2026 21.34
Kera sramota od sojenja. Upam da Bayern zmaga.
Odgovori
+16
16 0
VladaPada
06. 05. 2026 21.33
Sodniki pricakovano sodijo po standardu arabskih miljard.
Odgovori
+17
17 0
motorist_mb
06. 05. 2026 21.27
Elf hilfe 🤣
Odgovori
-3
2 5
MatPaat
06. 05. 2026 21.22
Arsenal lahko samo moli, da dobi Bayern, ker PSG jih bo razmontiral.
Odgovori
-4
5 9
kebbab
06. 05. 2026 21.35
Ja bo s sodnikom
Odgovori
+10
10 0
drimtim
06. 05. 2026 21.14
Še Kvaradona zabije in so nemci pečeni
Odgovori
0 0
motorist_mb
06. 05. 2026 21.06
Dembele 😂😂
Odgovori
-3
1 4
Arguss
06. 05. 2026 21.06
Še malo pa bodo humanoidni roboti igrali.So že.Folk dela za jurja dva pa se trese je živčen kdo bo zmagal.
Odgovori
+4
4 0
jurci275
06. 05. 2026 21.05
Očitno spet nebo noben obrambe igrau... Zer gut
Odgovori
+3
3 0
VladaPada
06. 05. 2026 20.58
Sanja Modric prav zari odkar je prilezla od starega Doncica do Pizzara.
Odgovori
+5
5 0
Kolllerik
06. 05. 2026 21.21
🤣
Odgovori
0 0
manucao
06. 05. 2026 20.23
MIA SAN MIA
Odgovori
+6
6 0
drimtim
06. 05. 2026 19.56
Psg spet prvak sedaj ko so se znebili motečega člena..
Odgovori
+2
4 2
