Mbappe in soigralci mislijo resno: Pokazali smo, kje se igra nogomet

Torkova tekma na Old Traffordu je bila za United celo prva, ki so jo v zgodovini evropskih tekmovanj pred domačimi gledalci izgubili z več kot golom razlike.

United mora po golih Presnela Kimpembeja in Kyliana Mbappeja kot prvi v zgodovini Lige prvakov izničiti zaostanek z domače zelenice in pripraviti velik preobrat na Parku princev, medtem pa lahko pri Paris Saint-Germainu potihoma že slavijo oziroma vsaj malce lažje čakajo na okrevanje preostanka zvezdniškega napadalnega tria ‒ Brazilca Neymarja jr. in Urugvajca Edinsona Cavanija ‒ katerih odsotnost se francoskim prvakom v torek zvečer ni najbolj poznala. V Parizu ne bo niti Unitedovega francoskega zvezdnika Paula Pogbaja , ki je bil z drugim rumenim kartonom po dvoboju z Danielom Alvesem izključen v zaključku tekme.

Brezzoba predstava Manchester Uniteda je razočarala Old Trafford, ki se je po nizu spodbudnih predstav pod taktirko še vedno začasnega trenerja Oleja Gunnarja Solskjaerja spet prebudil in vsaj na trenutke spet spominjal na "gledališče sanj", ki je evropskim tekmecem več desetletij naganjalo strah v kosti. A hitro je postalo jasno, da se zgodba ponavlja, saj United tekme izločilnih bojev Lige prvakov ni dobil vse od časov Davida Moyesa in sezone 2013/14, tako da se zdi, da bo negativna tradicija marca v Parizu proslavila neslavno peto obletnico.

Pogba je imel smolo

"Imeli so voljni moment od prvega gola in nadzirali so igro," je za BT Sport priznal Solskjaer, čigar varovanci so v okvir vrat PSG poslali vsega en strel. "Lahko ste videli, da že nekaj časa nismo igrali na tej ravni in morali se bomo učiti. To je bila izkušnja, ki lahko gre v dve smeri, to je tekma, ki ne bo definirala sezone, je pa tekma, iz katere se moramo učiti," je nadaljeval Solskjaer, ki se ni želel izgovarjati na poškodbe, potem ko je ob koncu prvega polčasa ostal brez Anthonyja Martialain Jesseja Lingarda.

"Ne morete reči, da je to razlog (za poraz, op. a.), nekaj kakovostnih igralcev smo poslali v igro, toda Lingard in Martial nam dajeta nekaj, upamo pa, da ni prehudo. Gre za mišične poškodbe, zato bomo morali počakati nekaj dni. Izključitev Pogbaja? Poskušal mu je s telesom presekati pot in Dani Alves je bil dovolj premeten, da je tja postavil nogo. Paul je želel zagraditi žogo, smolo je imel,"je dodal nekdanji napadalec rdečih vragov.

Streznitev in plezanje na goro

Ti zdaj potrebujejo nekaj posebnega pred marčevskim povratnim dvobojem v francoski prestolnici, Solskjaer pa je priznal, da je bila torkova tekma zanj in za njegove fante "padec na realna tla".

"Gore so zato, da se nanje spleza, ne moreš se kar uleči na tla in reči, da je konec. Tja bomo šli odigrat našo igro in želimo se izboljšati v primerjavi z današnjo predstavo. To danes je bil za nas padec na realna tla,"je še sklenil Solskjaer.

Tuchel: To je šele polčas

V prvih izjavah po dvoboju na severozahodu Anglije je trener PSG Thomas Tuchelocenil, da so njegovi varovanci iz minute v minuto prevzemali pobudo, še bolj kot prvi pa ga je zadovoljil drugi polčas, a ni pozabil dodati, da je to šele polovica "180-minutne tekme".

"Mislim, da smo odigrali zelo dobro tekmo. Bili smo zelo osredotočeni, uravnoteženi, previdni in agresivni po eni strani, po drugi pa sproščeni," je uradna spletna stran Lige prvakov citirala Tuchla, ki je nekaj besed namenil tudi dvakratnemu podajalcu Angelu di Marii. Argentinca so se navijači Uniteda na Old Traffordu lotili z žvižgi in zmerljivkami, tudi sam jim med proslavljanjem vodilnega gola Kimpembeja ni ostal dolžan in že čez nekaj minut je proti njemu med poskusom izvajanja podaje iz kota poletela celo steklenica piva.

MBAPPE

"Z razpletanjem tekme smo vedno bolj prevzemali nadzor, zahvaljujoč temu, kako smo stali na igrišču. Izgubili smo nekaj žog v prvem polčasu, a drugi je bil veliko boljši. Zmaga je bila zaslužena, a to je šele polčas 180-minutne tekme,"je dodal Tuchel. "Angel di Maria pa je zelo tekmovalen. Če ga izzivaš, ga to ne oslabi. Mislil sem, da je bil v dobrih odnosih z navijači (Uniteda, op. a.). Bil je malce nervozen in moral bi se bolj umiriti v prvem polčasu. Na koncu mu je uspelo."

Mbappe proti 'prodajanju strahu' ob izenačitvi z Zidanom in Ronaldom

Poleg Gianluigija Buffona, ki se je na Old Trafford zmagovito vrnil po porazu leta 2003 z Juventusom v finalu proti AC Milanu, je bil obračun z vragi nekaj posebnega tudi za Mbappeja. Francoski nogometni biser se je z golom za 0 : 2 na večni evropski lestvici galskih petelinov izenačil z enim največjim vseh časov, Zinedinom Zidanom, ki je za svojih 14 golov v Ligi prvakov potreboval 80 tekem, 20-letni Parižan pa le 24. S 14. golom se je Mbappe izenačil še z eno legendo, Brazilcem Ronaldom.

"Lahko bi zabil tretji gol, mislim, da bi ta odločil par. A zdaj bom poskušal enega zabiti na povratnem dvoboju," se je lepe priložnosti za 3 : 0, ko je David de Gea prisebno počakal na njegov "lob", spomnil Mbappe. "Ljudje morajo nehati 'prodajati' strah. Seveda je Neymar izjemno pomemben in je Cavani ključnega pomena, a nogomet se igra na igrišču. To smo nocoj pokazali."

