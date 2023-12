Parižani v Dortmundu v lov na napredovanje

PSG je evropsko sezono začel z zmago prav proti Borussii, ko sta za zmago francoskega moštva poskrbela Kylian Mbappe in Achraf Hakimi. Potem pa se je Parižanom v Evropi začelo zatikati, saj so na naslednjih štirih tekmah izgubili in remizirali proti Newcastle Unitedu ter zmagali in izgubili proti Milanu. Varovanci Luisa Enriqueja imajo tako pred zadnjo tekmo na kontu sedem točk, Borussia jih ima 10, angleški in italijanski predstavnik pa po pet.

To pomeni, da si lahko Parižani napredovanje zagotovijo na tri načine:

1. če premagajo Borussio (v tem primeru bodo v izločilne boje napredovali kot zmagovalci skupine),

2. če remizirajo z Borussio in Newcastle ne premaga Milana,

3. če izgubijo z Borussio ter Newcastle in Milan remizirata.