Parižani verjamejo, da je prišel njihov čas, da zasedejo prestol

Tako Inter kot PSG sta na poti do velikega finala Lige prvakov, ki ga bosta odigrala v soboto zvečer v Münchnu, prehodila trnovo pot. Parižani, ki so pod Luisom Enriquejem spremenili svojo miselnost, si silno želijo, da bi se jim vloženi trud poplačal s prvo prestižno evropsko lovoriko v klubski vitrini. O tem se je pred odhodom na Bavarsko razgovoril vezist pariške zasedbe in junak polfinala proti Arsenalu Fabian Ruiz.