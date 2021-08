Park princev pozdravil Ramosa in druščino. No, potem je prišel Messi

Čeprav datum uradnega debija v dresu pariške ekipe PSG za Lionela Messija še ni povsem znan, je argentinski nogometni virtuoz že pritekel pred navijače. Pred tekmo francoskega prvenstva proti Strasbourgu so pred polnim Parkom princev v živo predstavili vse okrepitve. Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma in Achraf Hakimi so poskrbeli za uvodno evforijo na tribunah. Navijače je nato obnorel prihod dolgoletnega kapetana Reala Sergia Ramosa. Vendar pa to ni bilo nič, v primerjavi s sprejemom za Lionela Messija. Park princev ni in ni končal s skandiranjem njegovega imena ... Medtem pa so vse glasnejše govorice, da Kylian Mbappe na vsak način želi iz kluba.

Francoski podprvaki iz Pariza so po uvodni tesni zmagi nad Troyesom z 2:1 danes na Parku princev ukanili goste iz Strasbourga s 4:2 in se zavihteli na vrh lestvice. Za PSG so že v prvem polčasu zadeli Argentinec Mauro Icardi, Kylian Mbappe in Nemec Julian Draxler.

Gosti se niso vdali, po golih Kevina Gameira in Ludovica Ajorqueja so znižali na 2:3, po izključitvi Aleksandra Djikuja v 81. minuti pa je njihovo usodo pet minut kasneje zapečatil Pablo Sarabia za končno zmago 4:2. A glavno se je zgodilo še pred tekmo. Poln stadion je pozdravil številne nove obraze, na čelu z dolgoletnim kapetanom Reala Sergiom Ramosom. No, zatem je na travnato površino stadiona v civilu pritekel Lionel Messi in pobral vso slavo. Navijači kar niso hoteli prenehati s skandiranjem njegovega imena. Argentinec je sicer tekmo spremljal v družbi svojega velikega prijatelja Brazilca Neymarja. Messi, ki je bil pri Barceloni 21 let, letos pa je postal prost igralec, potem ko si ga finančno oslabljeni katalonski klub ni več mogel privoščiti, je podpisal dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno sezono. Po tej pogodbi bo letno prejemal po 35 milijonov evrov neto.

Španski branilec Ramos bi lahko za novo moštvo Paris-Saint Germain debitiral septembra, je na spletni strani objavil francoski velikan.

V Rosariu rojeni 169 centimetrov visoki velemojster je od leta 2004 igral za Barcelono in zbral rekordnih 778 nastopov, za Argentino je zbral rekordnih 76 golov na 151 tekmah. Z reprezentanco je letos osvojil južnoameriško prvenstvo, pred tem je bil tudi olimpijski prvak (2008) in svetovni prvak do 20 let (2005).