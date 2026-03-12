Naslovnica
Liga prvakov

Pedro Neto odrinil pobiralca žog: Opravičil sem se mu 35-krat

Pariz, 12. 03. 2026 12.37 pred 50 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.D.
Pedro Neto in pobiralec žog na stadionu Parc des Princes

Chelsea je proti PSG-ju v Parizu izgubil s 5:2 in se v London vrača z minimalnimi možnostmi za napredovanje v četrtfinale Lige prvakov. Po obračunu je javnost veliko pozornosti namenila incidentu med nogometašem Chelseaja Pedrom Netom in enim od pobiralcev žog na Parku princev.

PSG je na domačem stadionu prek Bradleyja Barcole povedel v 10. minuti. Sledilo je izenačenje Chelseaja prek Mala Gusta v 28. minuti, prvi polčas pa se je zaključil s prednostjo PSG-ja po golu Ousmaneja Dembeleja. V drugem polčasu je najprej Enzo Fernandez v 57. minuti zabil za 2:2, nato pa sta sledila gola Vitinhe (74. minuta) in Kviče Kvarachelije v 86. minuti za prednost PSG-ja s 4:2.

Pedro Neto in pobiralec žog na stadionu Parc des Princes
Pedro Neto in pobiralec žog na stadionu Parc des Princes
FOTO: AP

Nogometaši Chelseaja so nato napadali v upanju, da se bodo v London vrnili z minimalnim zaostankom. V prvi minuti sodnikovega dodatka je napadalec Chelseaja Pedro Neto želel čim prej izvesti avt. Pot do žoge mu je preprečil mladi pobiralec žog ob igrišču in Portugalec se je pognal proti njemu. Strasti so ga očitno ponesle in mladeniča je odrinil v želji, da vzame žogo iz njegovih rok.

Fant je padel na tla, Neto je žogo vrgel soigralcu Reecu Jamesu, ki pa je opazil nelagodje pobiralca žog. Sledilo je klasično prerivanje in prerekanje med igralci obeh moštev. Neto pa je hitro obžaloval svoja dejanja in se opravičil fantu, ki ga je prej grdo odrinil. Sodnik ga ni kaznoval z rumenim kartonom, grozi pa mu kazen Uefe.

"Želim se opravičiti. Govoril sem že z njim. Izgubljali smo in v čustvenih trenutkih sem želel hitro vzeti žogo in sem ga malo odrinil. Jaz nisem tak. To se je zgodilo v žaru borbe in želim se opravičiti. Dal sem mu svoj dres," je po tekmi dejal skesani Neto. Tudi njegov trener se je opravičil. "Če smo storili karkoli narobe ali kaj neprimernega, se opravičujem v imenu kluba," je dejal Liam Rosenior.

psg chelsea liga prvakov pedro neto

'V tem klubu ne proslavljamo zmag, ampak naslove. Čaka nas 90 minut trpljenja'

bibaleze
