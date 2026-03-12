Pedro Neto odrinil pobiralca žog: Opravičil sem se mu 35-krat

PSG je na domačem stadionu prek Bradleyja Barcole povedel v 10. minuti. Sledilo je izenačenje Chelseaja prek Mala Gusta v 28. minuti, prvi polčas pa se je zaključil s prednostjo PSG-ja po golu Ousmaneja Dembeleja . V drugem polčasu je najprej Enzo Fernandez v 57. minuti zabil za 2:2, nato pa sta sledila gola Vitinhe (74. minuta) in Kviče Kvarachelije v 86. minuti za prednost PSG-ja s 4:2.

Nogometaši Chelseaja so nato napadali v upanju, da se bodo v London vrnili z minimalnim zaostankom. V prvi minuti sodnikovega dodatka je napadalec Chelseaja Pedro Neto želel čim prej izvesti avt. Pot do žoge mu je preprečil mladi pobiralec žog ob igrišču in Portugalec se je pognal proti njemu. Strasti so ga očitno ponesle in mladeniča je odrinil v želji, da vzame žogo iz njegovih rok.

Fant je padel na tla, Neto je žogo vrgel soigralcu Reecu Jamesu, ki pa je opazil nelagodje pobiralca žog. Sledilo je klasično prerivanje in prerekanje med igralci obeh moštev. Neto pa je hitro obžaloval svoja dejanja in se opravičil fantu, ki ga je prej grdo odrinil. Sodnik ga ni kaznoval z rumenim kartonom, grozi pa mu kazen Uefe.