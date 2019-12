Pep zahteva 'radikalne' spremembe in tri okrepitve, da bi ostal pri Cityju

Osmina finala Lige prvakov se začenja 18. februarja 2020, ko se bosta v prenosu na Kanalu A in VOYO spopadla Atletico Madrid in Liverpool. Man. City bo v Madridu na prvi tekmi s tamkajšnjim Realom gostoval 26. februarja, prav tako s prenosom na naši televizij. Bodite z nami!

Josep Guardiolanaj bi imel kar nekaj zahtev med pogajanji za podaljšanje sodelovanja z Manchester Cityjem. Daily Mailporoča, da je pred njimi reorganizacija strokovnega štaba, ki naj bi ga kmalu zapustil njegov pomočnik Mikel Arteta. Bask bo sedel na izpraznjeno klop svojega nekdanjega kluba Arsenala, nekdanjega kapetana in vezista "topničarjev" pa naj bi v vlogi Guardiolove desne roke nasledil Rodolfo Borrell, ki je sicer že zdaj član Cityjeve trenerske ekipe.

CITY

A bolj kot kar koli drugega Guardiolo zanimajo novi igralski obrazi, piše madridski časnik AS, ki na svoji spletni strani dodaja, da je Guardiola sam sicer zavrnil možnost zimskih okrepitev, potem ko sta v poletnem prestopnem roku poleg povratka Angelinaangleške prvake okrepila zgolj Rodrigo Hernandez in Joao Cancelo.

Na seznamu srednji in bočni branilec ter polivalenten napadalec

"Vezist je skorajda nezamenljiv, medtem ko bočni nogometaš ne dosega ravni, ki se je od njega pričakovala, sam pa ni deležen števila priložnosti, ki jih je pričakoval,"piše ASin dodaja, da pri Cityju razmišljajo o možnosti posoje v Valencio ali Bayern, ki naj bi izrazila zanimanje za Portugalca. Tega si je otoški državni in pokalni prvak poleti izmenjal z Juventusom, v nasprotno smer je odšel Brazilec Danilo.

Tu so tudi nejasnosti z nemškim zvezdnikom Leroyem Sanejem. Nekdanji član Schalkeja 04 je bil na pragu Bayerna, v naporna in na koncu neuspešna pogajanja pa je nato posegla huda poškodba kolenskih vezi, ki mu je za zdaj povsem pokvarila tekočo sezono. Tudi takrat, ko si bo Sane opomogel, najverjetneje ne bo dobival veliko priložnosti, dodaja AS, sploh če bo v klub prišel kakšen nov napadalec.

SANE

"Zato je Guardiola zahteval tri okrepitve, dva branilca in napadalca, čeprav do tega trenutka ni postregel z imeni. Med branilci bo iskal srednjega branilca, na katerega se lahko zanese, in enega bočnega, medtem ko bo v napadu iskal polivalentnega igralca, ki lahko igra kot 'devetica' ali na krilu," še piše AS, ki je Guardiolove zahteve označil za "radikalne".

REACIT

PARI