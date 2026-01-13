Naslovnica
Liga prvakov

Perez je dodal posebno klavzulo v pogodbo, očitno Xabiju od začetka ni zaupal

Madrid, 13. 01. 2026 15.04

Avtor:
M.J.
Perez in Alonso

Prisilni odhod Xabija Alonsa z vroče madridske trenerske klopi kakopak še odmeva. Še posebej v španski prestolnici kjer ugledna časnika AS in Marca kar tekmujeta, kdo bo izvrtal bolj sočne podrobnosti. Po pisanju Marce je povsem jasno, koliko bo Real stala predčasna prekinitev pogodbe. Kot kaže je predsednik Madridčanov Florentino Perez dvomil v sposobnosti Xabija Alonsa že od samega začetka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Le nekaj več kot sedem mesecev je Xabi Alonso zdržal na klopi madridskega Reala. Ko je prejšnje poletje prispel v kraljevo okolje, so bili navijači kluba prepričani, da so v legendarnem vezistu dobili dolgoročno rešitev – takšno, ki jih bo v prihodnjih letih popeljala do novih velikih uspehov. 

Xabi Alonso
Xabi Alonso
FOTO: AP

Vendar se je izkazalo povsem nasprotno. Alonso je pod svojo taktirko vodil zgolj 34 tekem in pri tem ni osvojil niti ene lovorike. 

Arbeloa in Alonso sta bila člana zmagovite španske reprezentance na svetovnem prvenstvu leta 2010. Alonso je prišel v Madrid, da bi oživil Real, za katerega je nekdaj igral. Imel je ambiciozen projekt, a je bil že od začetka zime pod pritiskom po nizu slabih rezultatov.

"Xabi Alonso je na Santiago Bernabeu prišel lani iz Bayerja Leverkusna in odhaja na pol sezone, na kateri je dosegel 20 zmag," je "opazila" madridska Marca. "Mnogi menijo, da ta hitra odločitev ni značilna za Florentina Pereza ter da je bila očitno precej prenagljena in nepremišljena. A pokal, ki jim ga je Barcelona odvzela v finalu superpokala, je bil za velikega šefa očitno kaplja čez rob. Spoznanje, da ima v lastni akademiji "varno" alternativo – Alvara Arbeloa, ki je samo čakal, da prevzame prvo moštvo – pa ga je očitno dodatno spodbudilo, da je Alonsu izročil odpovedne papirje in vajeti prepustil v roke njegovega naslednika," nadaljuje ugledni madridski športni časnik. 

Tudi nogometaši Reala šokirani ob slovesu Alonsa

Florentino Perez je, kot kaže, v Alonsa dvomil že od samega začetka in se bal prav takšnega razpleta, zato je ob podpisu pogodbe vanjo vključil precej specifično klavzulo. Kot poroča španska Marca, je Alonso z Realom podpisal triletno pogodbo, po kateri mu v primeru, da prejme odpoved v prvem letu mandata, ob odhodu pripada izplačilo, oziroma odškodnina zgolj za to leto. 

Florentino Perez
Florentino Perez
FOTO: AP

"To se je na koncu tudi zgodilo. Madrid je za usluge Xabija Alonsa lani Bayerju iz Leverkusna nakazal odškodnino v višini desetih milijonov evrov, Xabi pa je podpisal pogodbo, ki mu je (bo) letno navrgla sedem milijonov. Torej je Pereza situacija z zamenjavo Alonsa stala 17 milijonov evrov in nič več," zaključuje Marca.

Tudi nogometaši Reala šokirani ob slovesu Alonsa

KOMENTARJI14

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kolllerik
13. 01. 2026 16.17
Najbolje, da gre kar sam Perez trenirat real
Odgovori
0 0
26250440
13. 01. 2026 16.08
POSLUŠAJTE TOLE:izjava Javierja Tebasa-Ali vam ni čudno,da je Real krenil v pravno ofenzivo proti Barci na sojenju v aferi Negreira v trenutku ko je Barcelona izstopila iz projekta superlige..Florentino Perez je bil leta v upravnem odboru RFEF,še posebej v času ko je Negreira delal v sodniški organizaciji.Ne spomnim se,da bi se Perez takrat kaj veliko pritoževal,ali da bi opozarjal na nepravilnosti.On je eden od tistih ljudi,ki so do vas dobri ko mu prikimavate.V trenutku ko razmišljate drugače on spremeni svoj odnos do vas.Obnaša se hinavsko.Določene stvari izkoristi takoj ko pride pravi moment.Naj govorijo kar želijo.Negreira ni največji škandal v Španskem nogometu.Največji škandal je bil ,ko je Real nameščal tekme od leta 2008 do leta 2013.Ampak to smo rešili.Perez je takrat obračal glavo stran od vsega.Smešno je poslušati Pereza na skupščinah kluba,kako za govornico opravlja in se pritožuje članom Reala zaradi nekega penala ,ki jim ni bil dosojen v zadnji tekmi...Ne moreš verjeti,zdej se barabe že med sabo zbadajo..
Odgovori
+5
5 0
cripstoned
13. 01. 2026 16.05
17milijonov je kostal real prihod in odhod xabija alonsa...bravo perez tako se to dela..nekateri pa morajo nehati zabijati gole da ne bi klub bil primoran placati 2.5mio.eur bonusa njegovemu bivsemu klubu..buahahahahaa
Odgovori
+0
3 3
Luigi Taveri II.
13. 01. 2026 16.01
Zanima ne, če ima Arbeloa posebno klavzulo v pogodbi , ki omenja februar 2026?
Odgovori
+1
3 2
cripstoned
13. 01. 2026 15.57
Jasno da bodo spanski mediji ki so pod kontrolo jaumeja roureja (clovek VAR, 100mio.vlagatelj v ropalono) zdaj na kriz pribijali pereza in s temi novicami preusmerili pozornost NEGREIRE na pereza in real...ampak neuspesno...niti priblizno ni vse tako kot vam prikazujejo mediji...sploh farsice ni tezko oprati...oni se vedno trdijo da je perez kriv zato da so bivsi in zdajnsji predseniki ropalone v 18letih nakazali 8.mioeur...hahahhaaha...realnostje povsem drugacna...tako xabi in perez sta se strinjala da se razidejo da skoda ne bo samo se vecja...pravtako mnogo strokovnjakov po spaniji govori da naj bi xabi odpoved dal sam in da je obupal nad vlogo trenerja...tudi bejl bivsi igralec reala je lepo povedal glede prihoda in odhoda xabija...ampak ja vazno je kar napisejo mediji...farsici pa bodo tako ali twko temu verjeli in sli se dlje v lazeh glede kluba ki jim je unicil zivljenja hahahahaha...tako pac je..KARMA pa bo udarila vse kot se nikoli do zdaj...in to kmalu..zelo,zelo kmalu..
Odgovori
+3
8 5
Luigi Taveri II.
13. 01. 2026 15.55
Ali je Perez našel še enega trenerja, ki mu ne verjame?
Odgovori
-4
3 7
26250440
13. 01. 2026 15.54
Arbeloina prva tiskovka je izgledala tako ,da je pač hvalil Real kot klub,da je La fabrica najboljša nogometna šola na svetu bla,bla,bla...In sedaj poslušajte njegovo glavno izjavo:Imam ogromno srečo,ker imam v ekipi nezaustavljivega igralca. In to je tisto,kar želimo videti, Vinija ki uživa in pleše. To je tisto,kar želim videti....In zdej si zamislite slačilnico,Mbappeja in ostale....Po mojem je človek zelo neizkušen in si je že podpisal odpoved....Že tako ali tako se Mbappe prilagaja Vinkotu na njegovi naravni poziciji in sedaj ga novi trener postavlja nad vse...Dokler bo taka sredina in bosta v napadu igrala lenuha Vini in Mbappe,za Real ne bo uspehov...Bo v Španski ligi,kjer mu izide še naprej krojijo sodniki.Samo tako so lahko konkurenčni...
Odgovori
-5
3 8
Sirhakel7
13. 01. 2026 15.52
Nekako imam občutek, da tudi Arbeloa, če bo potrjen kot novi trener ne bo naredil čudežnega preobrata.. V nogometu sicer so primeri, ko šok terapija instant tudi deluje ampak tukaj govorimo o Realu kjer Perez pričakuje, da bodo kar serijsko zmagovali na vseh frontah... To pač ne gre oz. je to iz leta v leto težje, ker je konkurenca vse bolj neusmiljena..
Odgovori
-2
4 6
Luigi Taveri II.
13. 01. 2026 15.51
Vsi smo verjeli v Xabija...farcelonarji , navijači belega sekreta, boter Vinko in pujčeki....samo tisti ne, ki ga je pripeljal v klub
Odgovori
-5
3 8
Kolllerik
13. 01. 2026 16.15
🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
RUBEŽ
13. 01. 2026 15.50
Toliko o resnosti madridskega kluba. HAHAHAHAHA. Še v svoje trenerje ne verjamejo. Tudi novi ne bo dočakal konec prvenstva.
Odgovori
-4
4 8
Luigi Taveri II.
13. 01. 2026 15.54
Haha Madrid
Odgovori
-5
3 8
26250440
13. 01. 2026 15.35
Perez-največji barabon in spletkar bil,je in bo tudi v prihodnosti...
Odgovori
+1
12 11
cripstoned
13. 01. 2026 15.51
Se dobro da obstajajo zaporniki iz kriminalne ropalone...gaspart, rossel, bartomeu in naslednji laporta kateremu so steti dnevi na prostosti...farsici pojma nimate kaj vas caka v prihodnosti ...spet se boste skrivali, spreminjali imena profilov ...od sramote katere boste delezni tukaj...skratka nic dobrega se vam ne pise...KARMA vas bo pojedla...
Odgovori
+5
7 2
bibaleze
