Perez je dodal posebno klavzulo v pogodbo, očitno Xabiju od začetka ni zaupal

Le nekaj več kot sedem mesecev je Xabi Alonso zdržal na klopi madridskega Reala. Ko je prejšnje poletje prispel v kraljevo okolje, so bili navijači kluba prepričani, da so v legendarnem vezistu dobili dolgoročno rešitev – takšno, ki jih bo v prihodnjih letih popeljala do novih velikih uspehov.
Vendar se je izkazalo povsem nasprotno. Alonso je pod svojo taktirko vodil zgolj 34 tekem in pri tem ni osvojil niti ene lovorike.
"Xabi Alonso je na Santiago Bernabeu prišel lani iz Bayerja Leverkusna in odhaja na pol sezone, na kateri je dosegel 20 zmag," je "opazila" madridska Marca. "Mnogi menijo, da ta hitra odločitev ni značilna za Florentina Pereza ter da je bila očitno precej prenagljena in nepremišljena. A pokal, ki jim ga je Barcelona odvzela v finalu superpokala, je bil za velikega šefa očitno kaplja čez rob. Spoznanje, da ima v lastni akademiji "varno" alternativo – Alvara Arbeloa, ki je samo čakal, da prevzame prvo moštvo – pa ga je očitno dodatno spodbudilo, da je Alonsu izročil odpovedne papirje in vajeti prepustil v roke njegovega naslednika," nadaljuje ugledni madridski športni časnik.
Florentino Perez je, kot kaže, v Alonsa dvomil že od samega začetka in se bal prav takšnega razpleta, zato je ob podpisu pogodbe vanjo vključil precej specifično klavzulo. Kot poroča španska Marca, je Alonso z Realom podpisal triletno pogodbo, po kateri mu v primeru, da prejme odpoved v prvem letu mandata, ob odhodu pripada izplačilo, oziroma odškodnina zgolj za to leto.
"To se je na koncu tudi zgodilo. Madrid je za usluge Xabija Alonsa lani Bayerju iz Leverkusna nakazal odškodnino v višini desetih milijonov evrov, Xabi pa je podpisal pogodbo, ki mu je (bo) letno navrgla sedem milijonov. Torej je Pereza situacija z zamenjavo Alonsa stala 17 milijonov evrov in nič več," zaključuje Marca.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.