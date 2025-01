Perez Modriću po izgubljenem superpokalu: Luka, tu in tam lahko izgubimo finale

Katalonci so več kot prepričljivo prišli do 15. superpokalnega naslova. Čeprav so branilci naslova povedli že v peti minuti prek Kyliana Mbappeja , je Barcelona na odmor odšla s prednostjo 4:1. Najprej je zadel Lamine Yamal (22.), nato z bele točke Robert Lewandowski (36.), tri minute kasneje Raphinha in tik pred odmorom še Alejandro Balde .

"To je nogomet in v njem so zmage in porazi," je bil sprva v izjavi za madridski AS slikovit Luka Modrić. "Tokrat smo pač izgubili in ker je šlo za finale oziroma dvoboj za lovoriko, neuspeh peče, kako tudi ne bi," se je vprašal 40-letni Hrvat in v isti sapi čestital tekmecu za osvojeno laskavo trofejo. "Treba je le čestitati Barceloni, ker so bili na tej tekmi pač boljši, in to je to," je priznal legendarni hrvaški vezist. "Če je bilo potrebno in nujno izgubiti kakšno tekmo oziroma finale, potem še najraje izgubim superpokal. Mene osebno najmanj boli," je za AS še priznal hrvaški vezist.