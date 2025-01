Perez na čelu galaktikov do leta 2029

Florentino Perez je bil na volitvah spet izvoljen za predsednika Real Madrida in bo to funkcijo opravljal do leta 2029. Perez ni imel nobenega nasprotnika, potem ko je v začetku meseca sprožil volilni postopek. Uspešni poslovnež se na treh volitvah (2013, 2017 in 2021) ni soočil z opozicijo, odkar se je leta 2009 vrnil v klub in začel svoj drugi mandat. Španski poslovnež je bil prvič izvoljen za predsednika leta 2000, leta 2006 pa je odstopil.