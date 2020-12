Perez odkrito o 'superligi': Nič ne bo več tako, kot je bilo

"Nič ne bo več tako, kot je bilo. Pandemija je spremenila vse," je dejal Perez. "Vsi smo ranljivejši, to pa velja tudi za nogomet. Nogomet potrebuje formulo, po kateri bi postal konkurenčnejši in razburljivejši. Klub je sodeloval pri vseh inovacijah in jih v našem športu vedno ščitil. Klub je bil edini ustanovitelj Fife (Mednarodne nogometne zveze, op. a.) leta 1904, skupaj s sedmimi nacionalnimi zvezami. Leta 1955 sta bila L'Equipe in Madrid idejni vodji ustanovitve Evropskega pokala, zgodovinskega trenutka, ki je spremenil nogometno zgodovino,"je nadaljeval Perez.

"Brez vseh teh sprememb nogomet ne bi mogel biti to, kar je danes, a potrebujemo novo spremembo. Nogomet se mora spopasti s temi novimi časi. In tako bo Madrid iskal, kot pravi Infantino (predsednik Fife Gianni, op. a.), zaščito za navijače. Prav navijači so se znašli pred natrpanim urnikom, v katerem je zelo težko že samo prepoznati tekmovanje, ki ga klub igra. Nekateri igralci se zaradi tega natrpanega urnika poškodujejo. Reforma nogometa ne more čakati in potrebno se je z njo spopasti. Imamo odgovornost, da se za to spremembo borimo. Nove generacije konzumirajo večjo količino vsebine. Izboljšati je potrebno konkurenčnost in kakovost."

V slogu Evrolige, izločilni boji v eni državi

Dnevnik AS, ki je na svoji spletni strani poročal o novostih z zasedanja klubskih veljakov v Madridu, se je razpisal tudi o možnem modelu novega tekmovanja, ki naj bi spominjal na košarkarsko Evroligo z eno domačo in eno gostujočo tekmo med vsemi udeleženci v rednem delu tekmovanja, v katerem naj bi sodelovalo med 16 in 18 ekip. Sledili bi izločilni boji najboljše osmerice v enem mestu, ki bi odločali o prvaku.

AS dodaja, da klubi, ki bi nameravali v tem tekmovanju sodelovati, ne bodo zapustili domačih prvenstev, večje vprašanje je, kaj nameravajo storiti s tekmovanji pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa). Predsednik UefeAleksander Čeferinse je po nedavnih izjavah zdaj že bivšega predsednika Barcelone Josepa Marie Bartomeuaodzval z besedami, da pobude o "superligi" nimajo niti približno dovolj podpore na evropskem nogometnem zemljevidu.

Perez je v nedeljo najbolj odkrito spregovoril o novem tekmovanju, v katerem naj bi bil pripravljen sodelovati tudi madridski Atletico, ASpa našteva tudi Paris Saint-Germain, AC Milan, Inter, Bayern, Liverpool in Manchester United, katerih ameriški lastniki naj bi že iskali vlagatelje na Wall Streetu.