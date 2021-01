Perez pri Agnelliju: na kocki 'prihodnost evropskega nogometa'

A tokrat je bila v osrčju pogovorov "prihodnost evropskega nogometa", kot je na svoji spletni strani zapisal madridski športni dnevnik AS . Ta je potrdil, da je Perez v Continassi res obiskal Agnellija, ki kot predsednik Zveze evropskih klubov (Eca) sicer velja za velikega zaveznika predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandra Čeferina . Ta je v zadnjih letih večkrat zavrnil vsakršno možnost za ustanovitev novega, elitnega evropskega tekmovanja, ki se ga je v medijih in javnosti oprijel vzdevek "superliga".

Pred pomembno tekmo z Napolijem v italijanskem superpokalu je Andrea Agnelli , predsednik Juventusa, kar tri ure sestankoval s kolegom iz vrst madridskega Reala Florentinom Perezom . Italijanski in španski velikan sta v zadnjih letih, tudi poslovno, v zelo dobrih odnosih, ne nazadnje so Madridčani prav v Torino v enem najodmevnejših prestopov preteklega desetletja poslali svojega legendarnega napadalca Cristiana Ronalda .

V italijanskih medijih je bilo mogoče prebrati, da v prihodnjih tednih sledijo novi sestanki med Agnellijem in Perezom. ASse je sicer že pred časom, ko je Perez udaril z odmevnimi izjavami na generalni skupščini kluba, razpisal o (domnevni) prihodnji ureditvi elitnega evropskega tekmovanja, ki bi nasledilo Ligo prvakov. Šlo naj bi za zaprto tekmovanje v slogu košarkarske Evrolige s 16 do 18 ekipami v rednem delu tekmovanja (tekme vsak z vsakim doma in v gosteh), sledil pa bi zaključni turnir najboljše osmerice v enem mestu.

Združenje evropskih lig (EL), ki mu poveljuje Lars-Christer Olsson, seveda najbolj skrbi, da bi najmočnejši klubi zapustili državna tekmovanja, kar pa po zagotovilih časnika ASni v načrtih. Poleg Barcelone so spremembam naklonjeni tudi Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, AC Milan, Inter, Bayern, Liverpool in Manchester United, katerih ameriški lastniki naj bi že iskali vlagatelje na Wall Streetu, so še pred božičem zapisali pri madridskem dnevniku.