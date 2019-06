Pet moštev, ki jih lahko 'izvleče' Maribor v kvalifikacijah Lige prvakov

V mariborskem klubu že odštevajo dneve do začetka kvalifikacij za Ligo prvakov. V Nyonu bo v torek žreb, znani pa so morebitni tekmeci slovenskih državnih prvakov. Prva tekma bo na sporedu 9. ali 10. julija, povratni dvoboji bodo teden pozneje, Maribor je v vlogi nosilca in pred žrebom je prišlo do delitve klubov po skupinah, tako da je sedaj že jasno, da je možnih tekmecev (nenosilcev) pet: Piast Gliwice, Valur Reykjavik, Linfield, HB Torshavn, Riga.

Vijoličasti so priprave začeli v domačem okolju, danes pa so se preselili v Moravske toplice, kjer bodo do sobote, čakata jih tudi dve prijateljski tekmi (Akhmat, Cracovia).