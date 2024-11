Petarda Barce proti zvezdi, minimalni zmagi Interja in Bayerna

Parižani so dvoboj bolje odprli, si priigrali nekaj priložnosti, a niso zadeli. Po poigravanju v svojem kazenskem prostoru pa so Atleti izgubili žogo, kar je izkoristil Warren Zaire-Emery in premagal Jana Oblaka za vodstvo domačih. Toda odgovor Atletica je bil hiter. Vsega štiri minute kasneje je v kazenskem prostoru do žoge prišel Nahuel Molina in premagal Gianluigija Donnarummo. Oblak je moral v nadaljevanju še nekajkrat posredovati, Parižani so nenehno pritiskali, a niso mogli mimo Škofjeločana med madridskima vratnicama. Za nameček so v zadnji minuti tekme gosti po protinapadu prišli do treh točk, potem ko je zadel Angel Correa.