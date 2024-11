Koga vključiti v ekipo namesto poškodovanih zvezdnikov?

Pred začetkom petega kroga igre UEFA Fantasy Football je v naši ligi (Pro Plus Fantasy, koda za ligo: 'Qob4Tn') že skoraj 1000 uporabnikov. Najboljši posameznik je doslej zbral 413 točk (THE ELITE). V minulem krogu je bil najuspešnejši Darko z ekipo 'FC Tivapozi', ki se lahko za prevzem nagrade javi na tadej.vidrih@pop-tv.si .

Inter in Atalanta sta edini ekipi, ki še nista prejeli zadetka. Nerazzurri bodo tokrat gostili Leipzig, ki nujno potrebuje zmago, Bergamasche pa čaka nekoliko lažje delo, saj bodo gostovali pri skromnem Young Boysu, ki še ni vknjižil pozitivnega rezultata, ob tem pa so Švicarji dosegli vsega en gol na štirih evropskih preizkušnjah.

Pri Interju ima precej ofenzivnih nalog Denzel Dumfries (5,5 milijona), ki je na zadnji tekmi z Verono počival, medtem ko so Atalantino obrambo dodobra načele poškodbe. Davide Zappacosta (poškodba mišice proti Udineseju) in Sead Kolašinac (poškodba aduktorja proti Stuttgartu) sta standardna člana udarne enajsterice, na katera Gian Piero Gasperini v Bernu ne bo mogel računati. Vprašljiv je tudi Berat Djimsiti , a Fantasy selektorjem je tako na voljo Raoul Bellanova (4,2 milijona).

V torek bomo na Kanalu A in VOYO spremljali obračun Bayerna iz Münchna in Paris Saint-Germaina, v sredo pa dvoboj med Liverpoolom in madridskim Realom. S studijskim delom začnemo ob 20.30.

VEZISTI

Barcelona v petem krogu gosti Brest, ki je v tej sezoni prijetno presenečenje Lige prvakov in za zdaj še ne pozna poraza. Kljub temu so Katalonci v vlogi izrazitega favorita, pričakujemo pa lahko nov šov vročega Raphinha (7,6 milijona), ki je do tega trenutka med vsemi igralci zbral največ točk. Brazilec je na štirih tekmah sodeloval pri sedmih zadetkih, kljub izjemnim predstavam pa med nogometaši, ki so prejeli največ nagrad za igralca tekme, ni na vrhu.