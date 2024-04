Phil Foden, produkt šole Manchester Cityja, ki bo zrušil veliki Real?

Ni veliko igralcev, ki bi si doslej v Manchester Cityju prislužili status legende – zagotovo so to David Silva, Yaya Toure in Vincent Kompany, tudi Kevin de Bruyne se je že zapisal v zgodovino sinjemodrih. Belgijec pa je, tako kot mnogi drugi, prepričan, da prihodnost pripada njegovemu 9-let mlajšemu soigralcu. Tukaj je Phil Foden – otrok Cityja in najboljši igralec prvega četrtfinalnega obračuna.