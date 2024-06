Pioli ne bo več trener Milana

Stefano Pioli, ki je z Milanom osvojil naslov italijanskega prvaka leta 2022, je imel sicer pogodbo do junija 2025. "AC Milan se od srca zahvaljuje Stefanu Pioliju in njegovemu osebju za vodenje prve ekipe v preteklih petih letih, za osvojitev nepozabnega državnega naslova in za to, da je Milan redno igral na evropskih tekmovanjih. Stefanov profesionalizem je pomagal k rasti ekipe in vzpostavitvi klubskih vrednot od prvega dneva naprej," so pri Milanu zapisali na spletni strani.