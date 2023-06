Pioli: Škoda, da se Ibrahimović ne bo poslovil na travniku

Vendar pa to sezono karizmatični Šved skorajda ni igral za ekipo Stefana Piolija, saj so ga mučile poškodbe, še vedno je čutil posledice operacije kolena, ki jo je uspešno prestal maja lani, tako da se je vrnil na zelenice šele februarja. "Škoda je, da se Zlatan ne bo poslovil na terenu," je za Corriere Dello Sport dejal Pioli. "Na vse načine je poskušal, da bi bil vsaj toliko prirpavljen, da bi odigral nekaj minut in se tako poslovil od navijačev," je še dodal strateg rdeče-črnih, ki so v mestnem obračunu izpadli v polfinalu Lige prvakov.