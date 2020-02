Pique pred gostovanjem v Neaplju: Na koncu šteje le zmaga

Prvo tekmo osmine finala Lige prvakov med Napolijem in Barcelono si boste lahko nocoj v neposrednem prenosu ogledali na Kanalu A in VOYO (ob 20.40)!

Barcelona je pred dvema letoma neslavno izpadla iz četrtfinala z nepričakovano visokim porazom na povratni tekmi v Rimu proti Romi, lani pa podobno s kasnejšim evropskim klubskim prvakom Liverpoolom na Anfieldu, kar je še dodatno pripomoglo k vse bolj majavemu statusu tedanjega glavnega trenerja Ernesta Valverdeja.



Danes na trenerski klopi moštva s kultnega Camp Noua sedi izkušeni Quique Setien, ki je z dobrim delom v prejšnjih sezonah na klopeh Las Palmasa in Betisa dobil življenjsko priložnost – voditi klub, v katerem še vedno osrednjo vlogo igra izvrstni argentinski 'čarovnik' Lionel Messi, ki bo tudi na nocojšnjem obračunu na San Paolu eden ključnih mož v igri Barce. To dejstvo izpostavlja tudi osrednji branilec Gerard Pique, ki spoštuje tokratnega tekmeca in obenem opozarja: "V zadnjem obdobju so občutneje dvignili svojo raven pripravljenosti. Zavedamo se, da na tem stadionu nikoli nikomur ni bilo lahko igrati. Nič drugače ne bo nocoj, ko bo Napoli storil vse za čim ugodnejše izhodišče pred povratnim obračunom na našem Camp Nouu. Ves čas moramo ostati zbrani in izvajati naloge, ki nam jih bo naložil trener Setien," je jasen Pique, ki poudarja, da na koncu štejejo zgolj in samo zmage.