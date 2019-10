Gerard Pique o žvižgih in o tem, da ni nikoli oblekel Realovega dresa

Izkušeni branilec je eden ključnih igralcev katalonske zasedbe že kar nekaj let, v tem obdobju je dobil tudi debelo "kožo". Tako je Gerard Pique že navajen, da mu navijači žvižgajo na klubskih tekmah, dogaja pa se tudi na reprezentančnih tekmah. "Ali imaš trdo kožo ali pa to začne vplivati nate. Ko si mlajši, to še bolj vpliva nate in počasi se naučiš, kako zmanjšati ta vpliv. Svet nogometa se vrsti okrog rezultatov, če izgubiš, te kritizirajo in če zmagaš, te slavijo, pa čeprav nisi igral dobro."

Piqueju, dolgoletnemu španskemu reprezentantu, je v brani že pred časom stopil tudi reprezentančni soigralec, sicer pa velik tekmec pri madridskemu Realu, Sergio Ramos. Branilec galaktikov je dejal: "On je eden standardnih in vzorčnih igralcev te reprezentance. Žvižgi prav nič ne pomagajo."

pique

"Ko stvari ne gredo po načrtih, so igralci tisti, ki so na udaru. Na nas je, da zmagujemo ves čas. Tako pač je,"je stoično dejal 32-letni branilec Barce, ki pravi, da se ne obremenjuje s tem, kar se dogaja na tribunah. "Če so ljudje proti meni, me še posebej motivira. Mislim, da boljše kot igraš, bolj jih motiš. Ko sem igral za reprezentanco, so mi v nekem obdobju več čas žvižgali in to je bilo najboljše obdobje."

Za Barcelono igra že več kot 10 let (od 2008) in od takrat je osemkrat osvojil naslov prvaka in tudi trikrat Ligo prvakov. Rojen Katalonec je ponosen, da nosi Barcin dres in tudi rivalstvo z Realom jemlje zelo resno."Nikoli nisem oblekel Realovega dresa. Nekajkrat sem zamenjal dres na koncu tekme, nikoli pa ga nisem oblekel."

