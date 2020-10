Pirlo hvali Ronalda: Prvi pride, zadnji odide

Na novinarski konferenci pred nedeljsko večerno tekmo z Napolijem, nad katero sicer še vedno bdi senca dvoma, saj Neapeljčani zaradi okužb s koronavirusom niso želeli odpotovati v Torino, je pred predstavnike sedme sile stopil Juvetov trener Andrea Pirlo. Nekdanji odlični vezist je veliko besed namenil predvsem prvemu napadalnemu adutu svoje ekipe Cristianu Ronaldu.

"Trdo gara. Na treninge pride prvi in zadnji odide. Med ostale nogometaše prinaša entuziazem, to lahko vidite tudi na tekmah. Le želim si lahko, da bo takšno zavzetost obdržal do konca sezone,"pravi Pirlo.

No, po izkušnjah iz prejšnjih sezon se mu za to niti ni treba bati. Še bolj vesel pa bo lahko, če bo Ronaldo obdržal tudi strelsko formo z začetka te sezone."Upam, da vsako tekmo doseže zadetek ali dva. Za nas je zelo pomemben. Proti Romi smo zaostajali z igralcem manj, a nas je vrnil v igro. Vsem je lahko v vzor."