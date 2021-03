Pirlo optimističen pred Portom: Prvič sem imel vse fante na treningu

Mladi italijanski strateg, nekdaj odličen vezist, se je v preteklih tednih spopadal s številnimi poškodbami med Juventusovimi nogometaši, tudi zaradi vrnitve velike večine poškodovanih pa v obračun s Portugalci vstopa precej bolje razpoložen. "Danes so fantje, ki se vračajo v kader, trenirali z nami, prvič sem imel vse v skupini – z izjemo Matthijsa de Ligta, ki je sodeloval le pri ogrevanju. Ostali so tukaj, čeprav morda niso stoodstotni," je poudaril Pirlo. "Imamo odprt rezultat, morali bomo biti pametni pri tem, kako se lotiti tekme, da si zagotovimo napredovanje. Jutri je za nas odločilna tekma te sezone v Ligi prvakov," je zaključil Pirlo.

A prav Andrea Pirlo je bil na novinarski konferenci pred povratno tekmo v Torinu zelo optimističen. Dejal je, da ima Juventus odprt rezultat (za napredovanje bi Italijanom zadoščal že izid 1:0), obenem pa je poudaril, da bo šlo ta tehnično tekmo. "Spopadli se bomo namreč z zelo kompaktno ekipo, z dvema zelo ozkima linijama, z malo prostora in malo časa za razmišljanje. To bo od nas zahtevalo dobro tehniko in potrpljenje," je izpostavil Pirlo.

Conceicao verjame v zmago in napredovanje

Svojo računico imajo seveda tudi Portugalci, ki znajo z nekdanjim igralcem, zdaj pa trenerjem Sergiem Conceicaomna čelu, igrati tudi na rezultat. Conceicao je vrsto let namreč igral v Italiji, kjer se je naučil dodelanih taktičnih rešitev. "Pripravili smo se na to tekmo, da iztržimo pozitiven rezultat, in za klub, kot je Porto, je to le zmaga,"se vlogi favoritov ni nič kaj odrekel samozavestni Conceicao. "Gre za tekmo 11 igralcev proti 11 igralcem. Naši nogometaši bodo naredili vse, da počastijo grb na svojih prsih. Porto ima bogato, izjemno zgodovino v tem tekmovanju," je še spomnil portugalski trener.