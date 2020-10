Andrea Pirlo do prve trenerske zmage v Ligi prvakov

Torinski Juventus je v Kijevu premagal Dinamo (2:0), oba gola je dosegel Alvaro Morata . To je bil uspešen začetek italijanskih državnih prvakov in tudi prva zmaga v Ligi prvakov za trenerja stare dame Andreo Pirla . "Pomembno je bilo, da smo pokazali boljšo igro kot proti Crotoneju. Poizkusili smo nekaj novih stvari dan pred tekmo in smo delovali bolj organizirano. Lahko bi izkoristili še kakšno priložnost v prvem polčasu, vendar smo po vodstvu kontrolirali tekmo," je po tekmi dejal trener, ki je omenil slab izid v italijanskem prvenstvu. Na zadnji tekmi Serie A je Juventus le remiziral na gostovanju pri Crotoneju (1:1).

Juventus je do zmage prišel tudi brez prvega zvezdnika Cristiana Ronalda , saj je Juve dobro izkoristil tudi druge igralce v napadu: "Želel sem, da se čim več igralcev vključi v napad. Chiesa lahko igra na obeh krilih, tudi ostali so se prilagodili. Ne smete pozabiti, da nam je manjkal Cristiano, Paulo pa ni v dobri formi," je dejal Pirlo, ki je takole ocenil nastop Dybale : "Videlo se je, da ni bil še stoodstoten, mora igrati več, da se bo vrnil v pravo formo."

Ne glede na dober rezultat in uspešen start v Ligo prvakov, pa je bil stratega Juventusa le malce zaskrbljen, saj je poškodbo obnovil eden ključnih mož obrambe Giorgio Chiellini. Že v prvem polčasu je 36-letni kapetan moral z igrišča in kot kaže, gre za težave z mišico. Čakajo ga zdravniški pregledi in po prvih napovedih bo izpustil (vsaj) tekmo italijanskega prvenstva. "Giorgio je tekmo začel na sredini, poškodba nas je prisilila v menjavo postavitve. Težave je imel že po reprezentančnem nastopu, zato je počival na zadnji tekmi proti Crotoneju. Bomo videli, kaj bo pokazal pregled."

"Liga prvakov so sanje za vsakogar, ki igra nogomet. Sam imam izkušnje, imel sem srečo, da sem štirikrat igral v finalu in dvakrat osvojil pokal, zato vem, kaj pomeni zmagovati in izgubljati. Konkurenca je izjemna, odločajo podrobnosti. Včasih potrebuješ tudi malo sreče, ali pa dober žreb, veliko je nepredvidljivih stvari," je o najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju še dejal 41-letni Pirlo.