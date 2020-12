Pirlo o zvezdniški primerjavi: Bila bi napaka, če bi rekel, da je eden boljši od drugega

"Nikakor ne verjamem, da so v krizi. Imajo vzpone in padce, tako kot ostale ekipe, imajo dobre igralce in trenerja, ki želi, da zaživijo njegove ideje in potrebuje čas tako kot mi. Čudno jih je videti, ko imajo težave v La Ligi, vendar to ni nič neobičajnega. Imeli so sezono z dvema različnima trenerjema, sedaj je tukaj tretji. Normalno je, da iščejo boljše rešitve in da bi igralci dobili prave vloge na igrišču. Mislim, da se bodo kmalu dvignili tudi v prvenstvu," je prepričan nekdanji igralec, sedaj pa trener Juventusa Andrea Pirlo.

Tako Barcelona kot Juventus sta mirna pred zadnjo tekmo, saj sta si obe moštvi zagotovili napredovanje v izločilne boje. Gre za prestiž in prvo mesto v skupini, v boljšem položaju pa so katalonski gostitelji, imajo namreč tri točke prednosti pred tekmecem, poleg tega so zmagali na prvi medsebojni tekmi v Torinu. Barca je zmagala na vseh petih tekmah, Juve pa je zbral štiri zmage in enkrat izgubil (že omenjeno prvo medsebojno tekmo v Torinu).