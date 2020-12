Pjanić pred obračunom z bivšimi: V Barci igram malo in ne vem, zakaj

"Da, želim si igrati več, to je tisto, česar si želim. Iskreno povedano, niti ne vem, zakaj sem v takšnem položaju. Jasno je, da si želim igrati veliko več. Vem, da lahko dam ekipi veliko, in ko mi je trener dal priložnost, sem vedno odgovoril. Odigral sem dobro, uspele so mi dobre tekme," je za slovito Gazzetto dello Sport dejal Miralem Pjanić, ki je veljal za pomembno okrepitev Barcelone v poletnem prestopnem roku. Toda za zdaj temu ni tako ... "Več kot to ne morem storiti. Treniram, pripravljen sem," je še potarnal nogometaš iz Tuzle.