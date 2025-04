Plasirali so se v polfinale, bil je MVP, kljub temu je bil najbolj razočaran mož na svetu

PSG se je na otoku igral z ognjem. Globoko v prvem polčasu je vodil z 2:0, imel še prednost dveh golov s prve tekme v Parizu in kazalo je na zanesljiv preboj v polfinale. Nato pa pariški mrk in skorajda popoln zasuk. Aston Villa je imela dobre pol ure, da doseže gol in si zagotovi vsaj podaljšek. Pariz se je izvlekel, toda prvi mož tekme Ousmane Dembele, je bil jezen, razočaran in tudi žalosten hkrati. Sprva je celo odklonil nagrado za naj igralca obračuna. Njegov izraz na obrazu pa je govoril več kot tisoč besed ...

Čeprav so prvo tekmo izgubili z 1:3 in na povratni sredi prvega polčasa že zaostajali z 0:2, pa so Angleži od 34. do 57. minute zabili tri gole in prišli pred vrata raja. Za podaljšek je Aston Villi zmanjkal en sam samcat gol. PSG je imel vodo v ušesih, krčevito je branil gol prednosti in na koncu uspel ter se uvrstil v polfinale LP.

Aston Villa vs PSG (končna statistika) FOTO: Sofascore.com icon-expand

Takšen razplet, predvseem pa nemoč Parižanov po vodstvu z 2:0 mora prižgati vse alarme pri trenerju Luisu Enriqueju, saj je PSG od gotovo preboja med štiri v nadaljevanju še kako visel. Takšen razplet je "ubil" tudi največjega zvezdnika Parižanov Ousmana Dembeleja.

Ousmane Dembele PSG FOTO: AP icon-expand

Ta po tekmi ni slavil s soigralci, pač pa se je direktno napotil v garedrobo. Besen kot ris, svoje jeze nikakor ni skrival, je vmes je še na travniku zavrnil nagrado za MVP-ja tekme. Kasneje se je le usmilil in ob robu igrišča prejel nagrado. Njegov izraz na obrazu pa je govoril več kot tisoč besed ...

Nekdo iz tabora PSG-ja je nekdanjega nogometaša Barcelone le pregovoril, da sprejme nagrado, a kritičnih besed ni mogel preprečiti ... "Mislili smo, da smo dobri. Delovali in razmišljali smo tako, kot da nas nič ne more presenetiti, da je vsega predčasno konec in nas Aston Villa na noben način ne more presenetiti, kaj šele premagati. Pri rezultatu 2:0 smi bili prepričani, da je vse gotovo. Igrali smo, kot da smo že v polfinalu," je za pariški L'Equipe razpredal MVP obračuna na Villa Parku.

"Tako je to v Ligi prvakov. Ni to francoska liga, tu imaš nasproti kakovostne ekipe, ki imajo goreče navijače, ki jih vodijo skozi tekmo. Domače nogometaše so navijači preprosto nosili in malo je manjkalo in opekli bi se. Na koncu se lahko zahvalimo tudi sreči, veliko manj pa naši predstavi, ki je bila milo rečeno klavrna," je bil brez dlake na jeziku Ousmane Dembele.