2. polčas: Dinamo 'na juriš' po novo vodstvo (2:2)*

Nogometaši Dinama so pred prvo tekmo zadnjega kvalifikacijskega kroga za uvrstitev v elitno Ligo prvakov proti aktualnemu norveškemu prvaku Vikingu vstopili v vlogi favorita. Kako ne bi, ko pa imajo zagrebški modri neprimerljivo bogatejšo zgodovino nastopanja v evropskih klubskih pokalih.

Uvodne minute so povsem pripadle varovancem trenerja Maria Kovačevića, ki so mrežo gostov s severa stare celine zatresli že v šesti minuti, potem ko je bil v zaključku akcije zelo iznajdljiv Dion Drena Beljo. Le štiri minuti pozneje je isti nogometaš izkoristil veliko napako norveškega branilca Falchenerja ter stekel sam proti vratom Vikinga in a koncu pdal na desno stran proti osamljenemu Mateu Lisici, ki mu z neposredne bližine ni bilo težko ugnati nemočnega Ostboja.

Kvalifikacije za Ligo prvakov, 4. krog, prva tekma, izid:

Dinamo Zagreb - Viking 2:2* (2:2)

Beljo 6., Lisica 10.; Christiansen 26., Tripić 39.