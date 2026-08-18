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v živo

2. polčas: Dinamo 'na juriš' po novo vodstvo (2:2)*

Zagreb, 18. 08. 2026 20.40 pred eno minuto 1 min branja 10

Avtor:
A.V. K.I. +1
Dinamo Zagreb

Hrvaški velikan Dinamo Zagreb na prvi tekmi play-offa za Ligo prvakov na domačih tleh gosti norveški Viking. Miha Zajc in soigralci so v vlogi favorita, kljub temu pa bo naloga proti borbenim Skandinavcem vse prej kot lahka. Obračun lahko spremljate na Kanalu A in VOYO. Po prvem polčasu je izid 2:2. Za Dinamo sta v šesti in 10. minuti v polno merila Beljo in Lisica, za Norvežane pa Christiansen v 26. in Tripić v 39. minuti.

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57'

V uvodnih minutah drugega polčasa brez nevarnosti (2:2)*

Uvodnih deset minut drugega polčasa niso ponudile atraktivne igre. Dinamo je prišel do malih priložnosti, ki pa niso omembe vredne.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
46'

Začetek drugega polčasa (2:2)*

Trenerja obeh ekip se nista odločila, da bi izvedla zamenjave

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
21.47

Konec prvega polčasa (2:2)*

Po silovitem začetku Dinama je sledil hladen tuš. Norvežani so uspeli izničiti zaostanek in tako ekipi na odmor odhajata izenačeni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
45'

Četrti sodnik je pokazal, da bo prvi polčas trajal še tri minute

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
39'

GOOOOOLLLLL!!! Viking prihaja do izenačenja (2:2)*

Po odlični podaji Moija je kapetan Vikinga Tripić suvereno zadel. Tekma se začenja znova.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
UEFA Liga prvakov: Dinamo Zagreb - Viking
UEFA Liga prvakov: Dinamo Zagreb - Viking
FOTO: VOYO

Nogometaši Dinama so pred prvo tekmo zadnjega kvalifikacijskega kroga za uvrstitev v elitno Ligo prvakov proti aktualnemu norveškemu prvaku Vikingu vstopili v vlogi favorita. Kako ne bi, ko pa imajo zagrebški modri neprimerljivo bogatejšo zgodovino nastopanja v evropskih klubskih pokalih.

Uvodne minute so povsem pripadle varovancem trenerja Maria Kovačevića, ki so mrežo gostov s severa stare celine zatresli že v šesti minuti, potem ko je bil v zaključku akcije zelo iznajdljiv Dion Drena Beljo. Le štiri minuti pozneje je isti nogometaš izkoristil veliko napako norveškega branilca Falchenerja ter stekel sam proti vratom Vikinga in a koncu pdal na desno stran proti osamljenemu Mateu Lisici, ki mu z neposredne bližine ni bilo težko ugnati nemočnega Ostboja.

Kvalifikacije za Ligo prvakov, 4. krog, prva tekma, izid:

Dinamo Zagreb - Viking 2:2* (2:2)
Beljo 6., Lisica 10.; Christiansen 26., Tripić 39.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet liga prvakov play-off kvalifikacije dinamo zagreb viking

'S tekmama proti Dinamu se mi bo izpolnila največja želja'

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KOMENTARJI10

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
John273737
18. 08. 2026 21.30
Slovenija je modra💙💙💙
Odgovori
-2
0 2
ptuj.si
18. 08. 2026 21.27
Rutinirano, ja?
Odgovori
+2
2 0
Dražen Marjanović
18. 08. 2026 21.22
Dobra tekma
Odgovori
0 0
boslo
18. 08. 2026 21.52
Tako je
Odgovori
0 0
John273737
18. 08. 2026 21.19
Hrvaška nas prehiteva v vsem. V nogometu so pa 1000 let pred nami
Odgovori
-1
0 1
Brinceljveliki
18. 08. 2026 21.16
Zakaj je pa ta *tekma*/novica na prvi strani med glavnimi prispevki, se ko Slovenija igra razlicne tekme/sporte ni taksnega prenosa
Odgovori
+1
3 2
John273737
18. 08. 2026 21.16
Ogromno Slovencev navija tudi za Dinamo. Večje zanimanje za Hrvaško ligo kot za slovensko v Sloveniji😄
Odgovori
+0
2 2
Arguss
18. 08. 2026 21.15
Tale Zajc je tako ,kot Vujačić NBA .Ne za reprezentanco igrat .Sramota pač.
Odgovori
+1
1 0
Hud Robin
18. 08. 2026 21.15
Kaj je zdaj to ? A nas kaj posebno zanima tole ???
Odgovori
-4
1 5
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
18. 08. 2026 21.12
kdo igra s kom..a dinamo s celjem..al kdo..kaj ima tukaj veze Slovenija??
Odgovori
+3
6 3
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