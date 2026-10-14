Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

Ples milijard v Manchestru: Enrique upa, da se City izogne sankcijam

Manchester, 14. 10. 2026 19.00 pred 12 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Luis Enrique

V derbiju drugega kroga elitne Lige prvakov se bosta na Etihadu udarila domači Manchester City in gostujoči PSG. Meščani so sezono začeli izjemno in na prvih osmih tekmah vpisali prav toliko zmag, a v zadnjih tednih v javnosti odmeva zgolj njihovo 10 let dolgo finančno goljufanje na Otoku. S prenosom na Kanalu A in VOYO začnemo ob 20.30.

UEFA Liga prvakov: Manchester City - PSG
UEFA Liga prvakov: Manchester City - PSG
FOTO: VOYO

Težko si je zamisliti bolj primernega tekmeca, ki bi kot prvi na evropskih tleh pričakal Manchester City, potem ko je bil ta med reprezentančnim premorom spoznan za krivega v 114 točkah obtožnice o finančnem goljufanju. Na Etihadu se bodo meščani udarili s PSG-jem. Spopad dveh klubov, ki sta za vedno spremenila dojemanje nogometa, tako s finančnega kot tudi s športnega vidika. V Manchestru bodo znova plesale milijarde, le da so bile nedavno otoške spoznane za lažne. Spremljali bomo dvoboj ekip, ki jima usodo že več kot desetletje krojita dve državi: Parižanom Katar, sinjemodrim pa Združeni arabski emirati.

Nad Cityjem kot najhujša nevihta bedi spoznanje angleške preiskovalne komisije, ki je določila, da so med letoma 2008 in 2018 zavestno manipulirali s številkami in tako poskrbeli za eno največjih športnih afer v otoški zgodovini. Kako pa bo to vplivalo na varovance Enza Maresce, ki so se skoraj po nesreči znašli v izredno neprijetnem položaju? Strateg Parižanov Luis Enrique meni, da bodo meščani še toliko bolj motivirani: "Verjamem, da bodo tekmeci zelo motivirani. Sploh po teh okoliščinah, ki niso tesno povezane z nogometom, so pa zelo pomembne za njihovo prihodnost. Verjamem, da bodo igralci in strokovni štab na najvišjem motivacijskem nivoju. Tudi mi jim moramo odgovoriti na enak način," je povedal v Parizu izredno čislani Španec.

Luis Enrique in Pep Guardiola
Luis Enrique in Pep Guardiola
FOTO: Profimedia

"Mislim, da lovorike, ki jih osvojiš na igrišču, ostanejo osvojene na igrišču in zaslužili so si jih. Upam, da se bodo lahko izognili sankcijam. Tako čutim. Kakorkoli že, počakati moramo. O stvareh, o katerih se pogovarjam s Pepom, pa bom govoril le zasebno," je še povedal Enrique, ki ga bo danes na domačem stadionu spremljal tudi dolgoletni trener Cityja Pep Guardiola.

Minuli konec tedna je Maresco in druščino v domačem prvenstvu čakala morda najhujša možna preizkušnja v luči afere – gostovanje na Anfieldu. A četa Argentinca se je odzvala na najboljši možni način in s tekmecem pometla s 3:0. Danes jih na severu Anglije čaka popolnoma drugačna zver, dvakratni evropski prvaki, ki znova branijo prestol. Parižani so v sezono sicer krenili slabo, a so prav po visoki zmagi v prvem krogu Lige prvakov nad Slovanom s 6:1 rezultatsko krivuljo obrnili ostro navzgor. V Ligue 1 so zabeležili tri zaporedne zmage in očitno počasi prihajajo v najboljšo formo.

Manchester City
Manchester City
FOTO: Profimedia

Jasno je, da bomo spremljali spopad dveh izjemnih ekip, ki imata v svojih vrstah najboljše nogometaše na svetu. A derbi bo imel še eno dimenzijo, ki je neprijetna, a izredno pomembna. Nogometaši Manchester Cityja bodo morali za novih 90 minut pozabiti na vse tektonske stvari, ki se dogajajo ob terenu.

S prenosom studijskega dela pred obračunom na Kanalu A in VOYO začnemo ob 20.30. Naši voditeljici Sanji Modrić se bosta pridružila nekdanja slovenska reprezentanta in odlična branilca Branko Ilić in Mišo Brečko.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
liga prvakov manchester city psg luis enrique kanal a voyo enzo maresca

Dva trenerja in mali čudež norveških palčkov proti bavarskim velikanom

24ur.com 'Proti Cityju želim pri svojih fantih videti ponižnost in ambicioznost'
24ur.com Simeone prepričan, da imajo njegovi Atleti 'recept' za Anfield
24ur.com Oblak se vrača na Anfield, tam bo tudi užaljeni Alvarez
24ur.com Sanchez: Pripravljeni smo na ta zahteven izziv
24ur.com Ancelotti: Atalanta je ta hip morda celo najbolj 'vroča' v Evropi
24ur.com K oranžnim zmajem prihaja zvezdniški Fenerbahče: 'Na prvi tekmi jim želimo prekrižati načrte'
24ur.com Kek pričakuje najboljši možen začetek sezone, Sanchez upa na zmago Reala
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vladimir.Krutov
14. 10. 2026 19.45
🍀
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
V šestem mesecu nosečnosti je doživela najhujše
Alenka Kesar razkrila, kaj je rekla hčerki ob njenem velikem uspehu
Alenka Kesar razkrila, kaj je rekla hčerki ob njenem velikem uspehu
Rivalstvo med sorojenci ima svoj namen, a le do neke mere ...
Rivalstvo med sorojenci ima svoj namen, a le do neke mere ...
Med obema porodoma se je borila za življenje
Med obema porodoma se je borila za življenje
zadovoljna
Portal
To bundo bomo letos videvali povsod, nosi jo tudi slavna manekenka
3 znamenja, ki jih do konca oktobra čaka pomemben preobrat
3 znamenja, ki jih do konca oktobra čaka pomemben preobrat
Pozabite na kavbojke, to so hlače, ki jih bomo nosile jeseni
Pozabite na kavbojke, to so hlače, ki jih bomo nosile jeseni
Bila je ena največjih lepotic Hollywooda, danes je videti tako
Bila je ena največjih lepotic Hollywooda, danes je videti tako
vizita
Portal
Zakaj je trening ravnotežja po 50. letu lahko pomembnejši od kardio vadbe
Kalcij ni pomemben le za kosti: tako se lahko pokaže njegovo pomanjkanje
Kalcij ni pomemben le za kosti: tako se lahko pokaže njegovo pomanjkanje
Je sladkor res sovražnik vaše odpornosti?
Je sladkor res sovražnik vaše odpornosti?
Te vsakdanje navade lahko naredijo veliko za vaše arterije – in ne zahtevajo veliko truda
Te vsakdanje navade lahko naredijo veliko za vaše arterije – in ne zahtevajo veliko truda
cekin
Portal
Leta so jim govorili, da so drugačni. Zdaj naj bi bili na trgu dela v prednosti
Hrvaško podjetje razvilo vojaško čelado, ki naj bi zaznavala drone
Hrvaško podjetje razvilo vojaško čelado, ki naj bi zaznavala drone
Morda ne izkoriščate vsega, kar vam ponuja sončna elektrarna
Morda ne izkoriščate vsega, kar vam ponuja sončna elektrarna
Mislila je, da izbira najcenejši pogreb. Račun jo je pustil brez besed
Mislila je, da izbira najcenejši pogreb. Račun jo je pustil brez besed
moskisvet
Portal
Trumpova nova tiskovna predstavnica že na udaru: primerjali so jo celo z robotom
72 dni v ledenem peklu: preživeli so tako, da so jedli mrtve sopotnike
72 dni v ledenem peklu: preživeli so tako, da so jedli mrtve sopotnike
Sylvester Stallone ne more v pokoj: plačati mora poroko hčerke
Sylvester Stallone ne more v pokoj: plačati mora poroko hčerke
Test razmerja: Je skupna blagajna res recept za dolgoročno srečo?
Test razmerja: Je skupna blagajna res recept za dolgoročno srečo?
dominvrt
Portal
Največ umazanije v pralnem stroju pogosto ni tam, kjer mislite
Te grmovnice posadite oktobra in spomladi bo vaš vrt poln cvetov
Te grmovnice posadite oktobra in spomladi bo vaš vrt poln cvetov
Skrivnost oranžnih mačk je končno razkrita
Skrivnost oranžnih mačk je končno razkrita
Tako je živela princesa Diana: njen dom je bil vse prej kot običajen
Tako je živela princesa Diana: njen dom je bil vse prej kot običajen
okusno
Portal
Za nekaj evrov do odličnega kosila: 5 jedi, v katerih glavno vlogo igra zelje
Kupite enkrat, jejte večkrat: ideja, kako sestavine porabiti do konca
Kupite enkrat, jejte večkrat: ideja, kako sestavine porabiti do konca
Jabolko za malico ni vedno dovolj: s tem trikom boste dlje siti
Jabolko za malico ni vedno dovolj: s tem trikom boste dlje siti
Slovenska klasika malo drugače: tekmovalca MasterChefa navdušila z njoki, rahlimi kot oblački
Slovenska klasika malo drugače: tekmovalca MasterChefa navdušila z njoki, rahlimi kot oblački
voyo
Portal
Vrni se k meni
Strašljive zgodbe
Strašljive zgodbe
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009