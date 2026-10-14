Ples milijard v Manchestru: Enrique upa, da se City izogne sankcijam

Težko si je zamisliti bolj primernega tekmeca, ki bi kot prvi na evropskih tleh pričakal Manchester City, potem ko je bil ta med reprezentančnim premorom spoznan za krivega v 114 točkah obtožnice o finančnem goljufanju. Na Etihadu se bodo meščani udarili s PSG-jem. Spopad dveh klubov, ki sta za vedno spremenila dojemanje nogometa, tako s finančnega kot tudi s športnega vidika. V Manchestru bodo znova plesale milijarde, le da so bile nedavno otoške spoznane za lažne. Spremljali bomo dvoboj ekip, ki jima usodo že več kot desetletje krojita dve državi: Parižanom Katar, sinjemodrim pa Združeni arabski emirati.
Nad Cityjem kot najhujša nevihta bedi spoznanje angleške preiskovalne komisije, ki je določila, da so med letoma 2008 in 2018 zavestno manipulirali s številkami in tako poskrbeli za eno največjih športnih afer v otoški zgodovini. Kako pa bo to vplivalo na varovance Enza Maresce, ki so se skoraj po nesreči znašli v izredno neprijetnem položaju? Strateg Parižanov Luis Enrique meni, da bodo meščani še toliko bolj motivirani: "Verjamem, da bodo tekmeci zelo motivirani. Sploh po teh okoliščinah, ki niso tesno povezane z nogometom, so pa zelo pomembne za njihovo prihodnost. Verjamem, da bodo igralci in strokovni štab na najvišjem motivacijskem nivoju. Tudi mi jim moramo odgovoriti na enak način," je povedal v Parizu izredno čislani Španec.
"Mislim, da lovorike, ki jih osvojiš na igrišču, ostanejo osvojene na igrišču in zaslužili so si jih. Upam, da se bodo lahko izognili sankcijam. Tako čutim. Kakorkoli že, počakati moramo. O stvareh, o katerih se pogovarjam s Pepom, pa bom govoril le zasebno," je še povedal Enrique, ki ga bo danes na domačem stadionu spremljal tudi dolgoletni trener Cityja Pep Guardiola.
Minuli konec tedna je Maresco in druščino v domačem prvenstvu čakala morda najhujša možna preizkušnja v luči afere – gostovanje na Anfieldu. A četa Argentinca se je odzvala na najboljši možni način in s tekmecem pometla s 3:0. Danes jih na severu Anglije čaka popolnoma drugačna zver, dvakratni evropski prvaki, ki znova branijo prestol. Parižani so v sezono sicer krenili slabo, a so prav po visoki zmagi v prvem krogu Lige prvakov nad Slovanom s 6:1 rezultatsko krivuljo obrnili ostro navzgor. V Ligue 1 so zabeležili tri zaporedne zmage in očitno počasi prihajajo v najboljšo formo.
Jasno je, da bomo spremljali spopad dveh izjemnih ekip, ki imata v svojih vrstah najboljše nogometaše na svetu. A derbi bo imel še eno dimenzijo, ki je neprijetna, a izredno pomembna. Nogometaši Manchester Cityja bodo morali za novih 90 minut pozabiti na vse tektonske stvari, ki se dogajajo ob terenu.
S prenosom studijskega dela pred obračunom na Kanalu A in VOYO začnemo ob 20.30. Naši voditeljici Sanji Modrić se bosta pridružila nekdanja slovenska reprezentanta in odlična branilca Branko Ilić in Mišo Brečko.
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