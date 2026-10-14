Ples milijard v Manchestru: Enrique upa, da se City izogne sankcijam

Težko si je zamisliti bolj primernega tekmeca, ki bi kot prvi na evropskih tleh pričakal Manchester City, potem ko je bil ta med reprezentančnim premorom spoznan za krivega v 114 točkah obtožnice o finančnem goljufanju. Na Etihadu se bodo meščani udarili s PSG-jem. Spopad dveh klubov, ki sta za vedno spremenila dojemanje nogometa, tako s finančnega kot tudi s športnega vidika. V Manchestru bodo znova plesale milijarde, le da so bile nedavno otoške spoznane za lažne. Spremljali bomo dvoboj ekip, ki jima usodo že več kot desetletje krojita dve državi: Parižanom Katar, sinjemodrim pa Združeni arabski emirati.

Nad Cityjem kot najhujša nevihta bedi spoznanje angleške preiskovalne komisije, ki je določila, da so med letoma 2008 in 2018 zavestno manipulirali s številkami in tako poskrbeli za eno največjih športnih afer v otoški zgodovini. Kako pa bo to vplivalo na varovance Enza Maresce, ki so se skoraj po nesreči znašli v izredno neprijetnem položaju? Strateg Parižanov Luis Enrique meni, da bodo meščani še toliko bolj motivirani: "Verjamem, da bodo tekmeci zelo motivirani. Sploh po teh okoliščinah, ki niso tesno povezane z nogometom, so pa zelo pomembne za njihovo prihodnost. Verjamem, da bodo igralci in strokovni štab na najvišjem motivacijskem nivoju. Tudi mi jim moramo odgovoriti na enak način," je povedal v Parizu izredno čislani Španec.